Certains se souviendront peut-être d'une fonction bien connue des iPhone, depuis 2022 et la sortie d'iOS 16. Un simple appui long sur un sujet dans une photo permet de le « découper » automatiquement du reste de l'image, pour obtenir un fichier PNG où tout le fond devient transparent. Android propose cela également. Certains ont eu l'idée de retourner ce détourage contre lui-même, en ne conservant qu'un minuscule bout de la photo plutôt que le sujet principal. Un jeu sur la transparence qui rappelle aussi les illusions mode clair/mode sombre qui circulaient déjà entre 2018 et 2020, où une même image changeait complètement de sens selon que l'écran du lecteur était réglé en thème clair ou sombre. Comme souvent sur X, la durée de vie de cette tendance dépendra moins de son ingéniosité technique que de la patience des internautes à continuer d'appuyer sur des images qui ne révèlent, décidément, jamais rien.