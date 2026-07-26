Sur le réseau social X, des millions d'internautes tombent ces derniers jours sur des photos virales censées « révéler » une personne ou quelque chose après un clic. Le phénomène cache en fait un raté technique qui booste l'engagement sur la plateforme.
Depuis quelques jours, sur votre fil d'actualité X/Twitter, il vous est très probablement impossible d'échapper à ces posts intrigants, comme une photo format PNG à moitié invisible, avec pour légendes des messages du type « appuyez et maintenez pour révéler la personne », qui incitent au clic. De nombreux tweets affichent des scores insolents, avec parfois des dizaines de millions de vues. La star Sydney Sweeney, le prodige Messi ou même un Lamine Yamal déguisé en Spider-Man circulent. Derrière le mystère, on a en fait une astuce d'image bien plus terre-à-terre qu'on pourrait le croire. Notre décryptage.
Cette tendance sur X promet de « révéler une personne » en appuyant sur l'image, mais ça ne marche pas vraiment
Le secret de ces publications qui pullulent sur X tiendrait à un vieux format de fichier : le PNG (Portable Network Graphics. Ce format d'image numérique compresse les fichiers sans perte de qualité, contrairement au JPEG qui dégrade légèrement l'image pour réduire sa taille. Son utilité principale est de supporter la transparence, ce qui en fait le format de référence pour les logos, icônes, captures d'écran ou toute image nécessitant un fond transparent, la propriété exploitée par la tendance virale sur X. Les comptes concernés publient des images où l'essentiel du visuel est rendu transparent, en ne laissant apparaître qu'un minuscule fragment, un regard, un logo, un trophée.
On a fait plusieurs tests, et nous devons vous avouer que la promesse de voir apparaître quelque chose d'épatant s'effondre assez vite sur ordinateur. Ouvrir l'image en plein écran ne révèle jamais la photo complète promise. On tombe systématiquement sur ce même fragment minuscule, isolé sur un immense fond noir ou sur une photo qui n'apparaît pas intégralement, plutôt l'exact inverse de l'effet « waouh » attendu donc.
Sur mobile, en version Android plus particulièrement le rendu varie carrément d'un post à l'autre. Certaines images affichent déjà l'essentiel de la photo dans le fil avant même d'y toucher, d'autres restent partiellement voilées jusqu'au clic. Dans tous les cas de figure observés, une chose revient : rien ne se révèle vraiment au moment de l'appui long lui-même. Rien à voir, en tout cas, avec les nouvelles arnaques de phishing qui imitent actuellement les alertes de connexion de X. Ici, il n'y a aucun lien externe, aucun vol de données, juste une image qui ne tient pas ses promesses.
Pourquoi cette tendance ratée cartonne quand même sur X
Alors pourquoi cette astuce cartonne-t-elle autant, et pourtant tout le monde s'y met ? Tout simplement parce que l'algorithme de X adore ce genre de comportement. Chaque clic pour agrandir, chaque zoom, chaque commentaire agacé booste artificiellement la portée du post et le temps passé sur l'application, qu'importe si la révélation a réellement lieu.
Nous avons aussi remarqué que les messages repérés dans cette vague, ceux qui ressortent en premier sur le fil d'actualité, sont issus de comptes certifiés, donc payants et potentiellement inscrits, pour certains, au programme de monétisation de X, qui reverse une partie des revenus publicitaires selon l'engagement généré. Un piège à clics n'est jamais totalement désintéressé.
Certains se souviendront peut-être d'une fonction bien connue des iPhone, depuis 2022 et la sortie d'iOS 16. Un simple appui long sur un sujet dans une photo permet de le « découper » automatiquement du reste de l'image, pour obtenir un fichier PNG où tout le fond devient transparent. Android propose cela également. Certains ont eu l'idée de retourner ce détourage contre lui-même, en ne conservant qu'un minuscule bout de la photo plutôt que le sujet principal. Un jeu sur la transparence qui rappelle aussi les illusions mode clair/mode sombre qui circulaient déjà entre 2018 et 2020, où une même image changeait complètement de sens selon que l'écran du lecteur était réglé en thème clair ou sombre. Comme souvent sur X, la durée de vie de cette tendance dépendra moins de son ingéniosité technique que de la patience des internautes à continuer d'appuyer sur des images qui ne révèlent, décidément, jamais rien.