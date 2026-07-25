Le volet financier occupe une place inhabituelle pour un GPS. Les stations-service apparaissent avec leurs tarifs par carburant, filtrables par enseigne ou par services disponibles sur place. Pour une voiture électrique, l'application liste les bornes compatibles avec vos connecteurs, leur puissance, leur disponibilité et leur prix, avec la possibilité de renseigner ses opérateurs de mobilité. Le coût du trajet peut être estimé une fois la consommation moyenne du véhicule saisie, péages inclus. Les parkings ouverts en continu, leurs tarifs, les règles de stationnement en voirie et les aires de repos complètent la carte, et la position de la voiture peut être enregistrée pour la retrouver au retour.

Gratuite et sans publicité, mais limitée aux routes françaises

L'application est gratuite sur l'App Store et Google Play, sans formule payante pour naviguer et sans bandeau publicitaire, et l'adhésion au club Roole n'est pas nécessaire. Le compte reste facultatif, réservé aux préférences et aux caractéristiques du véhicule. L'éditeur indique que les données de navigation restent stockées sur le téléphone. La fiche de sécurité de Google Play mentionne pourtant une collecte liée à l'activité, aux performances et à l'appareil, nuance qui mérite d'être connue avant de présenter l'application comme parfaitement hermétique. Le modèle reste néanmoins à l'opposé du GPS gratuit financé par la publicité, et des services d'alerte routière vendus par abonnement.

Les limites sont assumées et faciles à cerner. La couverture s'arrête aux routes françaises, quand Waze et Google Maps guident sur toute la planète, et une connexion mobile reste nécessaire pour le trafic et plusieurs fonctions associées. La communauté, bien plus petite que celle de Waze, réagit moins vite sur les petites routes, un décalage qui ne se comble qu'avec le nombre d'utilisateurs (exactement l'effet de réseau qui a fait la force de Waze en son temps). Pour un usage strictement hexagonal, l'équation penche du bon côté. Reste à savoir si les conducteurs français resteront après l'été, ou si l'habitude reprendra tranquillement le volant.