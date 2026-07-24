Il ne fait pas bon être une jeune pousse dans la smartphonie de 2026. D'après une rumeur inquiétante, Nothing pourrait sabrer une partie de son personnel et quitter certains marchés pour ne pas prendre l'eau.
Et si la chute de OnePlus entraînait dans son sillage son rejeton inavoué ? Fondée par Carl Pei, l'entreprise londonienne spécialisée dans les smartphones et l'audio abordable traverse une mauvaise passe — un an après avoir signé notre smartphone préféré de 2025. Faut-il accorder du crédit à ces rumeurs ? D'après Android Authority, c'est a minima tout cas de l'ordre du plausible.
- Un look toujours audacieux
- Un meilleur écran que l'an dernier
- Ce téléobjectif merveilleux
Nothing en alerte rouge
D'après un rapport du site indien Digit, Nothing se prépare à réduire la voilure. Cela se traduirait par plusieurs décisions radicales, la première étant une réduction drastique de ses effectifs. Selon les sources du média, 40% du staff actuel serait sur la sellette. La division recherche et développement de Nothing serait même la plus concernée, avec une coupe envisagée de 50% des effectifs en Chine et à Londres.
Un changement de braquet qui pourrait également se traduire par un désengagement de plusieurs marchés à l'international. Nothing envisage ainsi de plier bagage dans pas moins de 12 pays, essentiellement au Moyen-Orient, au Japon, et dans « certaines parties de l'Europe », sans plus de précisions.
L'Inde, a contrario, resterait l'un des pays les plus porteurs de la croissance de Nothing. La marque a d'ailleurs un coup à jouer dans le pays, maintenant que OnePlus a repositionné toutes ses activités sur le marché chinois.
Une baisse des ventes généralisée
Nothing, et surtout son patron Carl Pei, sont très vocaux ces dernières semaines sur la crise de la RAM qui affecte toute l'industrie de la tech. La marque a carrément dû annuler la sortie du pourtant très attendu CMF Phone 3 Pro, faute de pouvoir le proposer à un tarif intéressant. Lancé dans une poignée de pays seulement, le tout frais Nothing Phone (4b) ne semble quant à lui pas susciter d'enthousiasme débordant. Toujours d'après Digit, il ne s'en serait écoulé que 20 000 unités en quatre semaine. Les Phone (4a) et (4a) Pro, que nous avons adoré tester chez Clubic, s'en sortiraient à peine mieux avec 150 000 exemplaires écoulés en plusieurs mois. En 2025, Nothing aurait vendu quelque 2 millions de smartphones à l'international.
Assiste-t-on au début d'une dégringolade sur le marché du smartphone pour les marques les plus modestes ? Une chose est sûre : éponger l'inflation de la RAM et du stockage est plus difficile quand on est une startup londonienne que quand on s'appelle Samsung, Apple ou Xiaomi. Même si Nothing a eu le nez creux en se diversifiant rapidement dans l'audio, le marché du smartphone est au point mort et ne risque pas de montrer le moindre signe de remontée d'ici à ce que le prix de certains composants clés retrouve un niveau raisonnable. Mais, alors que les observateurs ne prédisent pas d'accalmie avant plusieurs années, qui sait combien de marques tiendront encore debout ?