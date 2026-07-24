Assiste-t-on au début d'une dégringolade sur le marché du smartphone pour les marques les plus modestes ? Une chose est sûre : éponger l'inflation de la RAM et du stockage est plus difficile quand on est une startup londonienne que quand on s'appelle Samsung, Apple ou Xiaomi. Même si Nothing a eu le nez creux en se diversifiant rapidement dans l'audio, le marché du smartphone est au point mort et ne risque pas de montrer le moindre signe de remontée d'ici à ce que le prix de certains composants clés retrouve un niveau raisonnable. Mais, alors que les observateurs ne prédisent pas d'accalmie avant plusieurs années, qui sait combien de marques tiendront encore debout ?