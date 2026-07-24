La start-up a bâti une plateforme capable de concevoir, tester et industrialiser de nouveaux procédés, grâce à une architecture modulaire et électrifiée. Sa technologie permet d'activer une réaction chimique directement dans un microréacteur, sans four ni catalyseur métallique, et à pression ambiante, ce qui réduit aussi les risques liés aux volumes réactionnels manipulés. La deeptech fondée cette année par Laurent Boitard, le professeur Michael Tatoulian et Pierre Dedieu, s'appuie sur plusieurs familles de brevets internationaux, une licence exclusive de valorisation et une équipe qui mélange chimie organique, physique des plasmas, génie des procédés, microfluidique et intelligence artificielle.