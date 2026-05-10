Il n'a fallu que six jours à deux souches bactériennes pour consumer entièrement un film plastique. Zhuojun Dai, biologiste de synthèse au Shenzhen Institute of Advanced Technology, Jin Geng et Dianpeng Qi ont publié ces résultats dans ACS Applied Polymer Materials.

Ils ont modifié Bacillus subtilis pour qu'il produise deux enzymes aux rôles distincts. La lipase de Candida antarctica fragmente aléatoirement les longues chaînes polymères en morceaux courts, puis la lipase de Burkholderia cepacia ronge ces morceaux par les extrémités jusqu'aux molécules de base.

Les équipes qui avaient travaillé sur ce sujet avant eux utilisaient une seule enzyme et obtenaient des particules résiduelles. Avec deux enzymes travaillant en séquence, Zhuojun Dai et ses collègues ont obtenu une dégradation totale, sans fragment.