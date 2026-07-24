D’après Beff Jezos, ( vous avez bien lu), figure de l’accélérationnisme effectif sur X.com, « ça, plus la subvocalisation, ça fait le setup de vibe coding optimal ». Il évoque ensuite un rapprochement progressif avec des interfaces cerveau-machine non invasives, à mesure que d’autres adeptes du vibe coding adoptent ce type d’appareil. Le Wall Street Journal a récemment publié un article sur un basculement comparable dans les bureaux, où de plus en plus de salariés dictent leurs consignes à voix haute à un agent IA, au grand dam de leurs collègues. Il alimente cette dynamique et la présente comme une avance technologique plutôt qu’une gêne pour l'’entourage.

Le terme d’interfaces cerveau-machine désigne pourtant, depuis plusieurs années, une catégorie de dispositifs bien différente. Neuralink, la société fondée par Elon Musk, implante directement ses électrodes dans le cerveau de patients paralysés, qui apprennent ensuite à déplacer un curseur par la pensée. MouthPad et VOX sont des appareils externes, sans chirurgie ni contact avec le cerveau. Pourtant, Tomás Baptista, analyste et utilisateur quotidien de MouthPad, a atteint un débit de 10,47 bits par seconde lors d’un test de contrôle du curseur, une performance comparable à celle des meilleures interfaces cerveau-machine implantées, d’après les chiffres publiés par Augmental. Beff Jezos mélange donc deux technologies sous un même terme et entretient une confusion entre l’assistance existante et une fusion homme-machine encore hypothétique pour la grande majorité des usages non médicaux.

Notre confrère Gizmodo rappelle que ces dispositifs sortent de laboratoires pensés pour des personnes en fauteuil roulant ou en perte de mobilité. Les adeptes du vibe coding les adoptent ensuite, pour un usage différent de celui prévu au départ. Et même s’il reconnaît que « ce que fait Augmenal est intéressant », il conseille de « simplement laisser les appareils d'assistance à ceux qui en ont besoin ».