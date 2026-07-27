Apple lance sa nouvelle AppleCare One en France le 4 août prochain. Elle permet aux utilisateurs de protéger jusqu’à trois appareils dans un seul abonnement, avec quelques économies à la clé.
AppleCare est l’un des services les plus appréciés des fans d’Apple, mais qui ne prend pas autant la lumière qu’Apple TV ou qu'Apple Music pour ne citer que ces deux-là. Les extensions de garantie, ce n’est pas le produit le plus sexy d’un constructeur, et pourtant l'un des plus utiles lorsque l’on casse son iPhone ou son Mac par inadvertance. Après son lancement il y a quelques mois aux Etats-Unis, Apple lance cet été AppleCare One dans quatre autres pays, dont la France. Cette offre, pensée pour les utilisateurs bien équipés en produits Apple, permet de regrouper ces différents appareils sous un seul abonnement. On fait le point sur cette nouvelle offre.
Trois appareils couverts, sous un seul abonnement
Jusqu’à aujourd’hui, il était impératif de souscrire un contrat AppleCare par appareil acheté chez Apple. AppleCare One simplifie la chose en permettant d’ajouter jusqu’à trois appareils distincts sous le même abonnement. Vous pouvez ainsi protéger votre iPhone, votre Mac et votre Apple Watch en une fois. L’iPad fait également partie de la liste des produits couverts, tout comme les AirPods, l’Apple TV, les HomePod ou encore l'Apple Vision Pro. Seule condition : qu’ils soient tous rattachés au même compte iCloud.
À titre d’exemple, un contrat AppleCare pour iPhone 17 est facturé 11,99 €/mois avec protection contre le vol et la perte, 4,49 € pour une Apple Watch ou encore 89 € pour un MacBook Air. AppleCare One est facturé 20,99 € par mois. L’économie n’est que de quelques euros mensuels, mais peut représenter une petite somme à l'’année.
Le plan d’abonnement inclut les réparations illimitées pour des dommages accidentels (même si des frais supplémentaires peuvent s’appliquer), le support prioritaire lors d’un appel au service-client de la marque à la pomme, et le remplacement sans frais de la batterie lorsque le seuil chute sous les 80 %.
Contrairement à un contrat AppleCare classique, AppleCare One ajoute également la couverture « Perte et vol ». Les clients peuvent déclarer jusqu'à trois sinistres par an, mais attention, cela ne concerne que l’iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Les Mac sont exclus de l’équation et ne seront pas couverts en cas de vol ou d’oubli dans le train.
Un contrat rétroactif, sous conditions
Autre avantage d’AppleCare One par rapport à un contrat AppleCare classique : la rétroactivité. Il est possible d’ajouter des appareils à l’offre jusqu’à quatre ans après leur achat, contre 60 jours maximum pour l'offre actuelle. Apple se réserve le droit d’effectuer un contrôle en boutique ou en vidéo, et n’assurera que des appareils présentant un « bon état » physique. En d’autres termes, si l’écran de votre iPhone est déjà fissuré de bas en haut, ça ne marchera pas.
Dernier point : la continuité de couverture. Si vous changez d’iPhone ou d’Apple Watch pour un modèle plus récent, le nouvel appareil prend la place de l’ancien. Pas besoin d’annuler votre garantie pour en reprendre une autre.
AppleCare One est facturé 20,99 €/mois pour trois appareils, et 5,99 € par appareil supplémentaire ajouté. Il sera disponible à partir du 4 août en magasin et sur l’Apple Store en ligne.
AppleCare One, est-ce la bonne affaire du moment ? Oui et non. Les utilisateurs les mieux équipés et souhaitant une totale tranquillité d’esprit pourront souscrire sans hésiter et faire quelques économies au passage. Il faut toutefois garder en tête qu’AppleCare One est un énième abonnement, pensé aussi pour verrouiller un peu plus les utilisateurs dans un écosystème. Peut-être n’aurez-vous jamais besoin d’une couverture pour votre Mac ou votre iPad, qui restent sagement à la maison, mais vous la paierez quand même dans votre abonnement. Il faut donc, comme toujours, bien réfléchir à vos besoins avant de signer.