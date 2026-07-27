Jusqu’à aujourd’hui, il était impératif de souscrire un contrat AppleCare par appareil acheté chez Apple. AppleCare One simplifie la chose en permettant d’ajouter jusqu’à trois appareils distincts sous le même abonnement. Vous pouvez ainsi protéger votre iPhone, votre Mac et votre Apple Watch en une fois. L’iPad fait également partie de la liste des produits couverts, tout comme les AirPods, l’Apple TV, les HomePod ou encore l'Apple Vision Pro. Seule condition : qu’ils soient tous rattachés au même compte iCloud.

À titre d’exemple, un contrat AppleCare pour iPhone 17 est facturé 11,99 €/mois avec protection contre le vol et la perte, 4,49 € pour une Apple Watch ou encore 89 € pour un MacBook Air. AppleCare One est facturé 20,99 € par mois. L’économie n’est que de quelques euros mensuels, mais peut représenter une petite somme à l'’année.

Le plan d’abonnement inclut les réparations illimitées pour des dommages accidentels (même si des frais supplémentaires peuvent s’appliquer), le support prioritaire lors d’un appel au service-client de la marque à la pomme, et le remplacement sans frais de la batterie lorsque le seuil chute sous les 80 %.

Contrairement à un contrat AppleCare classique, AppleCare One ajoute également la couverture « Perte et vol ». Les clients peuvent déclarer jusqu'à trois sinistres par an, mais attention, cela ne concerne que l’iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Les Mac sont exclus de l’équation et ne seront pas couverts en cas de vol ou d’oubli dans le train.