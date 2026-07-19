L’abonnement individuel grimpe d’un euro pour s’établir à 11,99 euros par mois. L’offre étudiante augmente elle aussi d’un euro et passe de 5,99 à 6,99 euros mensuels. La hausse la plus marquée concerne la formule familiale, qui atteint désormais 19,99 euros par mois, contre 16,99 euros auparavant.

Les autres services d’Apple restent épargnés en France. iCloud+, Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Fitness+ conservent leurs tarifs actuels. La firme a toutefois relevé les prix d’iCloud+ dans huit autres pays, dont le Japon, la Turquie, le Nigeria et l’Indonésie, avec des augmentations pouvant atteindre 55 % selon les formules et les marchés.