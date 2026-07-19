Apple revoit pour la première fois depuis octobre 2022 les tarifs de son service de streaming musical en France. Selon la formule choisie, la facture augmente d’un à trois euros par mois.
Quelques jours après avoir relevé les tarifs d'AppleCare+, Apple s'attaque à un autre pilier de ses services : Apple Music. La firme de Cupertino invoque dans un communiqué « une augmentation des coûts liés aux licences ». L’augmentation concerne notamment la France et les États-Unis, où les trois formules du service sont désormais plus chères. Dans l’Hexagone, Apple One conserve pour l’instant ses tarifs.
Apple Music : voici les nouveaux tarifs applicables en France
L’abonnement individuel grimpe d’un euro pour s’établir à 11,99 euros par mois. L’offre étudiante augmente elle aussi d’un euro et passe de 5,99 à 6,99 euros mensuels. La hausse la plus marquée concerne la formule familiale, qui atteint désormais 19,99 euros par mois, contre 16,99 euros auparavant.
Les autres services d’Apple restent épargnés en France. iCloud+, Apple Arcade, Apple TV+ et Apple Fitness+ conservent leurs tarifs actuels. La firme a toutefois relevé les prix d’iCloud+ dans huit autres pays, dont le Japon, la Turquie, le Nigeria et l’Indonésie, avec des augmentations pouvant atteindre 55 % selon les formules et les marchés.
Apple One préservé en Europe, mais pas aux États-Unis
Les abonnés à Apple One en France sont épargnés par cette hausse pour le moment. L’offre groupée, qui réunit Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et iCloud+, conserve ses trois tarifs : 19,95 euros par mois pour la formule « Individuel », 25,95 euros pour le forfait « Famille » et 34,95 euros pour l'abonnement « Premium ». Apple One reste donc inchangé malgré l’augmentation appliquée à Apple Music.
La situation est néanmoins différente outre-Atlantique. Aux États-Unis, Apple a relevé de deux dollars les tarifs des offres « Family » et « Premier », désormais facturées respectivement 27,95 et 39,95 dollars par mois. La formule Individual reste, de son côté, proposée à 19,95 dollars. À ce stade, aucune augmentation d’Apple One n’a été annoncée en France.