Avec ce rapprochement, Dassault veut marier son savoir-faire en modélisation et simulation scientifique avec l'expertise d'ArisGlobal en sécurité et conformité réglementaire, grâce à ses plateformes NavaX et XDI. Ensemble, elles entendent créer un continuum de preuves reliant la molécule en laboratoire jusqu'aux résultats observés chez le patient, sur un marché de la conformité qui devrait tout de même peser 7,5 milliards de dollars d'ici 2030. Pour Aman Wasan, le patron d'ArisGlobal, la prochaine étape du secteur ne se jouera plus sur la qualité des logiciels pris isolément, mais sur leur capacité à dialoguer entre eux via une intelligence commune. Un discours qui fait écho à celui de Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes, pour qui cette acquisition doit justement permettre de « relier molécule, patient et résultats dans le monde réel ». Notons que le groupe possède déjà MEDIDATA, racheté quelques années plus tôt, qui pèse toujours dans ses comptes Sciences de la vie.