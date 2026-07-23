WhatsApp annonce plusieurs nouveautés et notamment la création de compte directement depuis l'iPad, une nouvelle intégration à CarPlay et à Android Auto, la lecture native de PDF sur web et desktop, et le partage de morceaux Apple Music ou Spotify dans le Statut.
Sur son blog officiel, l'équipe de WhatsApp a détaillé une série de nouveautés qui seront déployées au fil des prochaines semaines.
Quoi de neuf sur WhatsApp ?
Jusqu'à présent, pour utiliser WhatsApp sur iPad, il fallait d'abord avoir créé un compte sur son smartphone puis ajouter la tablette en tant qu'appareil lié. Avec cette mise à jour, la donne change. Si l'iPad reste votre appareil principal, il est désormais possible de créer un compte directement.
Un porte-parole précise à Techcrunch qu'il est tout de même nécessaire d'avoir un téléphone à portée de main pour recevoir le code initial de validation à la création du nouveau compte. Mais par la suite, l'application fonctionne de manière autonome. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'avoir WhatsApp sur votre téléphone au quotidien.
L'autre principale nouveauté concerne CarPlay et Android Auto. WhatsApp se limitait à la rédaction de messages et à la passation d'appels. La nouvelle interface permet désormais d'écouter les messages reçus et d'y répondre, de passer des appels, de consulter l'historique des appels et d'accéder directement aux contacts favoris, les mains libres, depuis l'écran du véhicule.
L'ouverture de fichiers PDF change également de fonctionnement. Recevoir un PDF sur WhatsApp obligeait jusqu'ici à le télécharger, puis à l'ouvrir dans une application tierce pour le consulter. Le document peut dorénavant s'afficher directement dans la conversation, sans devoir le télécharger. Notons aussi la possibilité de surligner du texte ou d'ajouter des annotations. Cette nouveauté repose sur un partenariat avec Adobe et son logiciel Acrobat, et reste pour l'instant réservée aux versions web et desktop de la messagerie.
Enfin, notons aussi la possibilité de partager une chanson en cours d'écoute sur Apple Music ou Spotify directement sur son statut WhatsApp.
Rappelons qu'en plus du déploiement des identifiants personnels, la société planche aussi sur un système de sauvegarde maison comme alternative à Apple iCloud et Google Drive.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.