L'autre principale nouveauté concerne CarPlay et Android Auto. WhatsApp se limitait à la rédaction de messages et à la passation d'appels. La nouvelle interface permet désormais d'écouter les messages reçus et d'y répondre, de passer des appels, de consulter l'historique des appels et d'accéder directement aux contacts favoris, les mains libres, depuis l'écran du véhicule.

L'ouverture de fichiers PDF change également de fonctionnement. Recevoir un PDF sur WhatsApp obligeait jusqu'ici à le télécharger, puis à l'ouvrir dans une application tierce pour le consulter. Le document peut dorénavant s'afficher directement dans la conversation, sans devoir le télécharger. Notons aussi la possibilité de surligner du texte ou d'ajouter des annotations. Cette nouveauté repose sur un partenariat avec Adobe et son logiciel Acrobat, et reste pour l'instant réservée aux versions web et desktop de la messagerie.

Enfin, notons aussi la possibilité de partager une chanson en cours d'écoute sur Apple Music ou Spotify directement sur son statut WhatsApp.

Rappelons qu'en plus du déploiement des identifiants personnels, la société planche aussi sur un système de sauvegarde maison comme alternative à Apple iCloud et Google Drive.