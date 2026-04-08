WhatsApp déploie une mise à jour importante sur CarPlay. L’application devient plus complète et mieux intégrée à l’interface embarquée d’Apple.
L’usage des applications de messagerie en voiture reste limité par des contraintes de sécurité et d’ergonomie. Jusqu’ici, WhatsApp sur CarPlay proposait une expérience très basique, centrée sur la dictée vocale et les appels. Cependant, les choses évoluent aujourd’hui dans le bon sens. L’application de Meta vient de déployer une mise à jour qui améliore sensiblement son intégration dans l’environnement d’Apple. Une évolution qui s’inscrit dans un mouvement plus large, où les applications cherchent à offrir des expériences plus complètes sur les systèmes embarqués.
WhatsApp pour CarPlay a maintenant droit à une interface dédiée
Jusqu’à présent, WhatsApp sur CarPlay se limitait à une interface vocale minimaliste. Les utilisateurs pouvaient envoyer des messages via Siri ou passer des appels, mais sans véritable interface visuelle. Avec cette mise à jour, l’application adopte une approche plus complète et plus proche des standards de CarPlay.
WhatsApp propose désormais une interface de fiches contacts, permettant de consulter certaines informations directement depuis l’écran du véhicule. Une nouveauté qui rapproche l’expérience de celle disponible sur iPhone.
L’application intègre aussi un historique des appels, avec des indications sur les appels entrants, sortants ou manqués. Enfin, un onglet dédié permet d’accéder rapidement aux contacts favoris, facilitant les interactions les plus fréquentes. Vous pouvez désormais piloter votre WhatsApp sur l’écran de la voiture, comme vous le feriez depuis votre smartphone, avec une interface adaptée à la conduite pour ne quitter la route des yeux qu’un bref instant.
La voiture, le nouveau terrain de jeu des géants du web
Cette mise à jour intervient dans un contexte où CarPlay gagne en importance pour les développeurs. Apple a récemment ouvert davantage de possibilités avec iOS 26.4, notamment pour les applications vocales. Résultat : plusieurs services enrichissent leur présence sur la plateforme.
Des applications comme ChatGPT ont déjà amélioré leur intégration, en exploitant les nouvelles capacités conversationnelles. De son côté, Google Meet a également ajouté des fonctions, comme la consultation des réunions à venir ou la possibilité de les rejoindre plus facilement.
Avec cette évolution, WhatsApp rattrape son retard et s’aligne sur ces nouveaux usages. L’application ne se contente plus d’une présence symbolique sur CarPlay, mais devient un outil plus complet pour la communication en voiture.
Nous passons de plus en plus de temps en voiture, et bien souvent dans les bouchons. Les services sont désormais un terrain de jeu stratégique pour capter l’attention des utilisateurs, et les verrouiller un peu plus dans leur écosystème. A voir maintenant quels seront les prochains services à adopter une interface dédiée pour CarPlay et Android Auto dans les prochaines semaines.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.