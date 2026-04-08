Cette mise à jour intervient dans un contexte où CarPlay gagne en importance pour les développeurs. Apple a récemment ouvert davantage de possibilités avec iOS 26.4, notamment pour les applications vocales. Résultat : plusieurs services enrichissent leur présence sur la plateforme.

Des applications comme ChatGPT ont déjà amélioré leur intégration, en exploitant les nouvelles capacités conversationnelles. De son côté, Google Meet a également ajouté des fonctions, comme la consultation des réunions à venir ou la possibilité de les rejoindre plus facilement.

Avec cette évolution, WhatsApp rattrape son retard et s’aligne sur ces nouveaux usages. L’application ne se contente plus d’une présence symbolique sur CarPlay, mais devient un outil plus complet pour la communication en voiture.

Nous passons de plus en plus de temps en voiture, et bien souvent dans les bouchons. Les services sont désormais un terrain de jeu stratégique pour capter l’attention des utilisateurs, et les verrouiller un peu plus dans leur écosystème. A voir maintenant quels seront les prochains services à adopter une interface dédiée pour CarPlay et Android Auto dans les prochaines semaines.