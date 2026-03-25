Selon les éléments repérés dans la dernière version bêta sur iOS par le site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp prépare une évolution de son lecteur audio. L’objectif est d’aligner cet outil avec les codes visuels du design Liquid Glass, caractérisé par des effets de transparence et des éléments flottants.

Dans sa forme actuelle, la lecture d’un message vocal déclenche l’apparition d’une bannière en haut de l’écran lorsque l’utilisateur quitte la conversation. Cette interface propose les commandes essentielles : lecture, pause, barre de progression et arrêt du message. La future version irait plus loin en adoptant une apparence plus discrète et mieux intégrée à l’ensemble de l’application. Le lecteur resterait visible sans pour autant entraver la navigation, avec une intégration harmonieuse dans l’interface.