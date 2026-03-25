Depuis octobre dernier, WhatsApp expérimente discrètement son nouveau look sur iPhone. Très discrètement même, puisque la grande majorité des utilisateurs n'y ont toujours pas accès.
Voilà plusieurs mois que l'application WhatsApp fait évoluer son interface sur iOS autour du design Liquid Glass de la Pomme. Des ajustements encore peu visibles pour la plupart des utilisateurs, mais qui continuent d’avancer en coulisses, au fil des versions. La dernière bêta en donne un nouvel aperçu, avec des modifications qui concernent cette fois la lecture des messages vocaux.
WhatsApp repense son lecteur vocal pour l’intégrer à sa nouvelle interface
Selon les éléments repérés dans la dernière version bêta sur iOS par le site spécialisé WABetaInfo, WhatsApp prépare une évolution de son lecteur audio. L’objectif est d’aligner cet outil avec les codes visuels du design Liquid Glass, caractérisé par des effets de transparence et des éléments flottants.
Dans sa forme actuelle, la lecture d’un message vocal déclenche l’apparition d’une bannière en haut de l’écran lorsque l’utilisateur quitte la conversation. Cette interface propose les commandes essentielles : lecture, pause, barre de progression et arrêt du message. La future version irait plus loin en adoptant une apparence plus discrète et mieux intégrée à l’ensemble de l’application. Le lecteur resterait visible sans pour autant entraver la navigation, avec une intégration harmonieuse dans l’interface.
Un développement encore discret dans les versions de test
Ces éléments ont été repérés dans une version récente distribuée via TestFlight, sans être encore accessibles aux testeurs. Autrement dit, la fonctionnalité est bien en préparation, mais reste pour l’instant bien cachée.
En parallèle, WhatsApp continue d’adapter son interface aux standards d’iOS 26. Le design Liquid Glass, évoqué depuis plusieurs mois par WABetaInfo, n’a d’ailleurs fait qu’une apparition très limitée jusqu’ici. La mise à jour se construit donc progressivement. WhatsApp avance par petites touches, sans donner d’indication sur la date d’un déploiement à grande échelle pour le moment.
- Chiffrement de bout en bout.
- Appels audio et vidéo gratuits.
- Compatibilité multiplateforme.