Au sein du Parlement européen, près de 2 100 personnes font un usage quotidien de l'IA générative (ce qui représente un cinquième des effectifs). L'inquiétude des autorités porte autant sur la qualité du travail produit quand il est assisté par l'IA que sur le partage de documents parlementaires avec des plateformes d'acteurs privés, qui ne sont pas contrôlés par Bruxelles.

Comprenant qu'il ne peut pas tout simplement interdire l'usage de l'IA, le Parlement européen a mis au monde sa propre plateforme, baptisée EPGenAI Hub. Cette dernière a déjà été présentée aux députés ainsi qu'à leurs assistants. Reste que, même via cette plateforme, les députés peuvent autant utiliser des modèles exploités localement (comme GPT-OSS, Mistral Small ou Llama) dans des infrastructures sécurisées par le Parlement européen, que des modèles hébergés à l'extérieur. Parmi ces derniers, on retrouve notamment ChatGPT ou bien Claude Sonnet. Soit une ouverture à l'offre américaine, avec tous les risques que cela peut entraîner.

Conscient des critiques qui peuvent encore être faites, le Parlement européen a tenu à expliquer que rien n'était encore figé. « L'offre de modèles est en train d'être réexaminée, notamment compte tenu de la disponibilité de modèles open source et de modèles souverains de l'UE proposés par des fournisseurs de cloud souverain qui ont récemment signé un contrat avec la Commission européenne » a précisé le service presse du Parlement.