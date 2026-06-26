Une décision accélérée par la panique des restrictions américaines

Le challenge a été lancé en février 2026, dans les semaines qui ont suivi les premiers signaux de durcissement des contrôles américains à l'exportation sur les modèles d'IA. L'Italie et la Tchéquie ont restreint l'accès à distance aux modèles de DeepSeek. Les modèles Mythos 5 et Fable 5 d'Anthropic ont été temporairement mis hors ligne pour les ressortissants étrangers. Et, comme nous le rapportions plus tôt aujourd'hui, GPT-5.6 vient de faire l'objet d'un déploiement échelonné à la demande de la Maison-Blanche.

Dans ce contexte, la rhétorique de la souveraineté prend une forme très concrète : si vos tribunaux, vos hôpitaux et vos ministères font tourner leurs services sur des modèles hébergés ailleurs et accessibles sous conditions fixées par un gouvernement étranger, votre marge de manœuvre réelle est limitée. EUROPA est une réponse directe à cette vulnérabilité structurelle, et sa couverture des 24 langues officielles est la condition pour que le modèle soit utilisable par des administrations du maltais au lituanien, sans que la langue de travail détermine la qualité de l'IA à disposition.

Ce qui reste à prouver

Le CEO de Domyn, Uljan Sharka, a déclaré à Reuters que le modèle serait livré en open source dans un an. C'est le seul délai que l'on puisse raisonnablement annoncer quand la Commission européenne vient de vous confier le projet IA phare du continent, et ce serait honnête de le traiter comme une ambition plutôt qu'un calendrier contractuellement garanti. Entraîner un modèle de plus de 400 milliards de paramètres, en couvrant 24 langues, en un an, sur une infrastructure partagée, à travers un consortium qui doit coordonner des institutions de plusieurs pays : c'est le genre de pari qui réclame de la vigilance, pas de l'enthousiasme. La définition même de ce que « open source » signifie pour un tel modèle (partage des poids ? des données d'entraînement ? sous quelle licence ?) n'a pas encore été arrêtée publiquement.

Ce que la Commission a fait, en revanche, est symboliquement important et industriellement structurant : pour la première fois, elle finance directement la couche modèle, et pas seulement la régulation.