Les notes de version officielles d’Apple pour iOS 26.6 sont sans équivoque : cette mise à jour inclut des corrections de bugs, des correctifs de sécurité, et optimise l’index Spotlight en préparation d’iOS 27. Les corrections de bugs et de sécurité correspondaient globalement à ce qui était attendu, la bêta n’ayant révélé quasiment aucune nouveauté fonctionnelle. La mention explicite de l’indexation Spotlight, en revanche, sort clairement de l'’ordinaire.

Cette précision fait écho à un problème repéré dès la sortie de la première bêta d'iOS 27 le mois dernier. Plusieurs développeurs avaient alors constaté que leur iPhone passait un temps inhabituellement long à indexer son contenu, parfois plus d’une semaine avant que le processus ne s’achève complètement. Un délai qui, à l’échelle du grand public, aurait pu ternir les premières impressions du nouveau système au moment de sa sortie officielle.