Apple aurait intensifié ses commandes de systèmes de refroidissement à chambre à vapeur, destinés en priorité à son premier iPhone pliable attendu en septembre. Un signal supplémentaire d'un lancement qui semble bel et bien sur les rails.
L'iPhone pliable, surnommé iPhone Ultra dans les rumeurs, continue d'engranger les indices confirmant sa préparation avancée. Cette fois, c'est un composant discret mais stratégique qui retient l'attention : la chambre à vapeur, ce système de refroidissement déjà présent dans certains modèles récents. Son volume de commande en forte hausse suggère qu'Apple mise sur une production bien plus ambitieuse que prévu initialement pour ce premier appareil au format inédit.
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Un refroidissement renforcé pour un châssis particulièrement fin
Selon le compte Weibo Fixed Focus Digital, généralement fiable sur les sujets liés à la chaîne d'approvisionnement d'Apple, cette hausse des commandes bénéficierait en priorité à l'iPhone pliable au format livre, avant de s'étendre à l'iPhone commémoratif du vingtième anniversaire prévu l'an prochain. Apple aurait par ailleurs demandé à ses fournisseurs de produire environ 10 millions d'unités pliables sur l'année 2026, contre une prévision initiale de 7 à 8 millions, un ajustement à la hausse qui traduit une confiance grandissante dans la demande.
Le même compte avait déjà évoqué, un peu plus tôt ce mois-ci, un système de refroidissement particulièrement soigné pour ce premier pliable, allant jusqu'à parler d'un travail d'ingénierie thermique poussé à l'extrême. Une attention qui s'explique aisément : la structure interne plus fine imposée par le design pliable laisse mécaniquement moins d'espace pour dissiper la chaleur, un défi technique inédit pour la marque.
Apple avait introduit cette technologie de refroidissement par chambre à vapeur l'an dernier, avec l'iPhone 17 Pro. Le système repose sur une infime quantité d'eau déionisée, chargée d'évacuer la chaleur générée par la puce A19 Pro pour la répartir ensuite sur l'ensemble du châssis en aluminium.
Un chantier qui dépasse le seul modèle pliable
Cette même exigence thermique pourrait également concerner l'iPhone des 20 ans, attendu en 2027. Ce modèle, forcément particulier comme l'était l'iPhone X en son temps, devrait adopter un écran bord à bord avec un verre incurvé sur ses quatre côtés, pour un rendu quasiment sans bordure. Une refonte esthétique aussi radicale nécessiterait vraisemblablement, elle aussi, un système de dissipation thermique repensé. Apple prévoit de décliner cet iPhone anniversaire en deux tailles, proches de celles des iPhone 18 Pro et Pro Max à venir.
Plusieurs signaux convergent donc vers un lancement respecté pour l'iPhone pliable en septembre, malgré les défis d'ingénierie propres à ce nouveau format.
Cette ambition industrielle se traduira par une disponibilité suffisante dès les premières semaines ? C'est un point sur lequel Apple a par le passé déjà buté avec ses lancements les plus attendus, et qui pourrait refaire surface avec une sortie décalée à la fin de l'année.