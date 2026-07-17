Selon le compte Weibo Fixed Focus Digital, généralement fiable sur les sujets liés à la chaîne d'approvisionnement d'Apple, cette hausse des commandes bénéficierait en priorité à l'iPhone pliable au format livre, avant de s'étendre à l'iPhone commémoratif du vingtième anniversaire prévu l'an prochain. Apple aurait par ailleurs demandé à ses fournisseurs de produire environ 10 millions d'unités pliables sur l'année 2026, contre une prévision initiale de 7 à 8 millions, un ajustement à la hausse qui traduit une confiance grandissante dans la demande.

Le même compte avait déjà évoqué, un peu plus tôt ce mois-ci, un système de refroidissement particulièrement soigné pour ce premier pliable, allant jusqu'à parler d'un travail d'ingénierie thermique poussé à l'extrême. Une attention qui s'explique aisément : la structure interne plus fine imposée par le design pliable laisse mécaniquement moins d'espace pour dissiper la chaleur, un défi technique inédit pour la marque.

Apple avait introduit cette technologie de refroidissement par chambre à vapeur l'an dernier, avec l'iPhone 17 Pro. Le système repose sur une infime quantité d'eau déionisée, chargée d'évacuer la chaleur générée par la puce A19 Pro pour la répartir ensuite sur l'ensemble du châssis en aluminium.