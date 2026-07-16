Déléguer une tâche à un agent IA, c’est souvent buter sur le même obstacle : la plupart des choses utiles à faire en ligne sont protégées par un login. Résultat, soit on confie ses identifiants à l’IA, soit on reprend la main à chaque étape. 1Password vient de proposer une troisième voie avec son intégration Claude, disponible dès aujourd’hui sur Mac : laisser l’agent se connecter à vos comptes sans que le mot de passe ne franchisse jamais la barrière du modèle. Une distinction technique qui n’est pas un simple argument marketing, et qui mérite qu’on s’y attarde.