Jusqu’à présent, 1Password refusait de renseigner automatiquement un nom d’utilisateur et un mot de passe sur une page imitant un site légitime. Cette barrière pouvait néanmoins être contournée manuellement en copiant les informations depuis le coffre-fort. Par conséquent, cette nouveauté ajoute un niveau de protection supplémentaire au dispositif actuel : lorsque l’utilisateur tente de coller ses identifiants sur une page web, une fenêtre d’avertissement apparaît dans l’extension du navigateur.

En effet, l'extension navigateur de 1Password intègre à présent un mécanisme d'avertissement qui se déclenche lorsqu'un utilisateur tente de coller ses identifiants dans un formulaire web. Une fenêtre surgit alors à l'écran, invitant l'utilisateur à marquer une pause et à vérifier attentivement l'adresse du site avant de poursuivre. L'objectif est assez simple : forcer un second examen, plus minutieux, de la page web concernée. Le principe vise à déjouer les sites frauduleux qui imitent l'apparence de plateformes légitimes, mais dont l'URL trahit la supercherie, pour peu qu'on y prête attention.