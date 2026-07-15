Microsoft corrige enfin le bug de Windows 11 qui pouvait laisser un fichier système grossir jusqu’à engloutir plusieurs centaines de gigaoctets. Le correctif est désormais intégré à la mise à jour de juillet 2026.
Depuis quelques semaines, Windows 11 pouvait engloutir des dizaines, voire des centaines de gigaoctets sans raison apparente. En cause, le fichier CapabilityAccessManager.db-wal, dont la taille pouvait s’emballer jusqu’à saturer le disque C:. Microsoft avait commencé à corriger le problème avec la mise à jour optionnelle de juin (KB5095093), en attendant sa diffusion générale. C’est désormais chose faite avec le Patch Tuesday de juillet.
Un journal système qui ne se vidait plus
CapabilityAccessManager.db-wal sert de journal temporaire à la base de données dans laquelle Windows 11 consigne les demandes d’accès au micro, à la caméra, à la localisation ou à la capture d’écran. Les nouvelles écritures y sont d’abord stockées avant d’être régulièrement intégrées à CapabilityAccessManager.db, la base principale. Le journal est ensuite purgé pour libérer l’espace occupé.
Or, il se trouve que sur les PC touchés, cette opération ne s’effectuait plus correctement. Les données continuaient donc de s’accumuler dans le fichier .db-wal, normalement limité à quelques mégaoctets, jusqu’à lui faire atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigaoctets.
Un phénomène que plusieurs applications pouvaient encore aggraver en sollicitant très fréquemment la localisation, à l’image du module WiFiStatus de Rainmeter, de Dell SmartByte ou de GeoComply.
Microsoft corrige le bug, pas toujours ses conséquences
Microsoft vient donc de déployer le correctif avec KB5101650, la mise à jour de sécurité de juillet 2026 distribuée depuis le 14 juillet sur Windows 11 24H2 et 25H2. Elle doit rétablir la purge régulière de CapabilityAccessManager.db-wal et empêcher le fichier de continuer à gonfler sans limite.
D’après plusieurs témoignages relayés par Windows Latest, un fichier déjà démesuré ne retrouverait toutefois pas toujours une taille normale après l’installation. Une suppression manuelle resterait alors nécessaire pour récupérer l’espace occupé.
Pour savoir si votre PC a été touché, ouvrez Paramètres > Système > Stockage > Afficher plus de catégories > Système et espace réservé. Une quantité anormalement élevée de fichiers système peut trahir le problème, même si Windows n’indique pas directement le nom du fichier responsable.
Vous pouvez également contrôler la taille du fichier dans le dossier C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager avec TreeSize, WizTree ou WinDirStat, lancés avec les droits administrateur.
Autre possibilité, exécuter la commande suivante dans l’invite de commandes ouverte en tant qu’administrateur :
robocopy "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager" "%TEMP%\CAMCheck" /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP
Elle se contente de lister les fichiers et leur taille, sans rien copier. Si CapabilityAccessManager.db-wal ne pèse que quelques mégaoctets, rien d’inquiétant. S’il occupe encore plusieurs gigaoctets après l’installation de KB5101650 et le redémarrage du PC, vous pouvez suivre la procédure communiquée par le support Microsoft à l’administrateur IT Max Allen.
Attention, cette manipulation est à réserver aux machines réellement pénalisées. En cas de refus d’accès, ne modifiez pas les permissions du dossier et ne tentez pas d’en prendre possession manuellement.
Avant de commencer, assurez-vous de disposer de votre clé de récupération BitLocker, susceptible d’être réclamée au redémarrage. Ouvrez ensuite msconfig avec le raccourci Windows + R, puis cochez Démarrage sécurisé > Minimal dans l’onglet Démarrer et redémarrez le PC.
Une fois Windows lancé en mode sans échec, ouvrez l’invite de commandes avec les droits administrateur, puis exécutez successivement :
net stop camsvc
del "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager\CapabilityAccessManager.db-wal"
Supprimez uniquement ce fichier, sans toucher à CapabilityAccessManager.db ni au reste du dossier.
Rouvrez enfin msconfig, décochez Démarrage sécurisé, puis redémarrez Windows normalement. Le système générera ensuite un nouveau journal lors des prochaines écritures.
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