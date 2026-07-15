CapabilityAccessManager.db-wal sert de journal temporaire à la base de données dans laquelle Windows 11 consigne les demandes d’accès au micro, à la caméra, à la localisation ou à la capture d’écran. Les nouvelles écritures y sont d’abord stockées avant d’être régulièrement intégrées à CapabilityAccessManager.db, la base principale. Le journal est ensuite purgé pour libérer l’espace occupé.

Or, il se trouve que sur les PC touchés, cette opération ne s’effectuait plus correctement. Les données continuaient donc de s’accumuler dans le fichier .db-wal, normalement limité à quelques mégaoctets, jusqu’à lui faire atteindre plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigaoctets.

Un phénomène que plusieurs applications pouvaient encore aggraver en sollicitant très fréquemment la localisation, à l’image du module WiFiStatus de Rainmeter, de Dell SmartByte ou de GeoComply.