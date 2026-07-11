Counterpoint qualifie de montre « Edge AI » un modèle capable d'exécuter localement des traitements d'intelligence artificielle grâce à un moteur neuronal ou une unité de calcul dédiée (NPU), sans dépendre systématiquement d'un smartphone ou de serveurs distants. Les fonctions concernées touchent aussi bien à la santé qu'à la sécurité ou aux interactions avec l'utilisateur. Sur l'Apple Watch, ces traitements permettent notamment d'analyser certaines données directement depuis la montre, comme la détection d'un rythme cardiaque irrégulier ou d'une chute, sans transmettre immédiatement les informations vers un iPhone ou le cloud.

Selon Anshika Jain, analyste principale chez Counterpoint Research, « les marques améliorent continuellement le matériel de leurs montres afin de les rendre plus aptes à exploiter l'intelligence artificielle. L'intégration de l'Edge AI permet d'obtenir des informations de santé en temps réel et des réponses plus rapides, tout en contribuant à préserver la confidentialité des données ». Elle précise également qu'à l'heure actuelle, « cette technologie reste essentiellement réservée aux principaux acteurs du marché, Apple représentant à lui seul environ 90 % des livraisons de montres Edge AI au premier trimestre 2026 ».

Les usages liés au suivi de la santé demeurent incontestablement les plus répandus. Counterpoint indique notamment que les expéditions de montres intégrant une mesure de la pression artérielle ont doublé sur un an, tandis que celles capables de détecter l'apnée du sommeil ont été multipliées par trois. Le cabinet estime par ailleurs que les fabricants s'intéressent désormais à la détection du diabète comme prochaine évolution.