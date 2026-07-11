Les chiffres du premier trimestre 2026 confirment une domination sans partage sur le segment des montres connectées à intelligence artificielle embarquée. L'Apple Watch écrase la concurrence avec 90 % des livraisons mondiales dans cette catégorie.
Le cabinet d’études Counterpoint Research vient de publier les données de son baromètre mondial des livraisons de montres connectées pour le premier trimestre 2026. Le constat est sans appel : Apple capte environ 90 % des expéditions de montres connectées dotées d'une intelligence artificielle dite « Edge AI ». Dans le même temps, la pénétration de cette technologie sur l'ensemble du marché des montres connectées a progressé de 70 % en un an pour atteindre 25 % des livraisons totales au premier trimestre.
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L'Apple Watch très largement en tête des montres connectées avec IA embarquée
Counterpoint qualifie de montre « Edge AI » un modèle capable d'exécuter localement des traitements d'intelligence artificielle grâce à un moteur neuronal ou une unité de calcul dédiée (NPU), sans dépendre systématiquement d'un smartphone ou de serveurs distants. Les fonctions concernées touchent aussi bien à la santé qu'à la sécurité ou aux interactions avec l'utilisateur. Sur l'Apple Watch, ces traitements permettent notamment d'analyser certaines données directement depuis la montre, comme la détection d'un rythme cardiaque irrégulier ou d'une chute, sans transmettre immédiatement les informations vers un iPhone ou le cloud.
Selon Anshika Jain, analyste principale chez Counterpoint Research, « les marques améliorent continuellement le matériel de leurs montres afin de les rendre plus aptes à exploiter l'intelligence artificielle. L'intégration de l'Edge AI permet d'obtenir des informations de santé en temps réel et des réponses plus rapides, tout en contribuant à préserver la confidentialité des données ». Elle précise également qu'à l'heure actuelle, « cette technologie reste essentiellement réservée aux principaux acteurs du marché, Apple représentant à lui seul environ 90 % des livraisons de montres Edge AI au premier trimestre 2026 ».
Les usages liés au suivi de la santé demeurent incontestablement les plus répandus. Counterpoint indique notamment que les expéditions de montres intégrant une mesure de la pression artérielle ont doublé sur un an, tandis que celles capables de détecter l'apnée du sommeil ont été multipliées par trois. Le cabinet estime par ailleurs que les fabricants s'intéressent désormais à la détection du diabète comme prochaine évolution.
Apple creuse l’écart face à une concurrence encore à la traîne
Le géant de Cupertino a pris une longueur d'avance dès 2023 avec l'arrivée de la puce S9 équipée d'un Neural Engine à quatre cœurs spécialement conçu pour les traitements d'apprentissage automatique directement sur la montre. Les principaux concurrents n'ont commencé à proposer des solutions comparables que plus récemment. Huawei a par exemple introduit sa puce Kirin W80 l'année dernière afin d'activer localement son assistant vocal Celia. Qualcomm prépare de son côté le lancement de sa plateforme Snapdragon Wear Elite cette année, tandis que Google développerait sa propre puce dédiée aux montres connectées.
Counterpoint souligne également l'apparition d'une autre approche reposant davantage sur des optimisations logicielles que sur des accélérateurs neuronaux dédiés. La plateforme Apollo d’Ambiq en est un exemple en exploitant les extensions Helium d'Arm pour effectuer les calculs d'IA. Cette solution reste toutefois marginale face au choix d'Apple, qui mise depuis plusieurs années sur un matériel spécifiquement conçu pour ces traitements.
Du côté des prochaines générations, les rumeurs autour de l'Apple Watch Series 12 évoquent notamment l'arrivée d'un nouveau capteur de santé directement intégré au bracelet en silicone. Mais en attendant d'éventuelles évolutions matérielles, les derniers chiffres de Counterpoint montrent qu'Apple conserve une avance très nette sur le marché des montres connectées capables d'exécuter directement des traitements d'intelligence artificielle.