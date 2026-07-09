Depuis fin mars 2026, Free a changé la donne avec Free Max, un forfait qui intègre directement la data en itinérance dans son prix, sans surcoût ni option à activer, sur plus de 135 destinations à travers le monde. Comptez 29,99 euros par mois pour en profiter, ou seulement 19,99 euros pour les abonnés à une offre Freebox. Un forfait qui, à lui seul, permet d'oublier la question du hors-forfait sur la grande majorité des pays visités cet été par les vacanciers français. Bouygues Telecom a, fin avril, suivi le mouvement avec un forfait Mega BiG avec 150 destinations couvertes pour 15,99 euros/mois pour les moins de 26 ans, 34,99 euros/mois pendant 12 mois pour les autres, et 29,99 euros/mois pour les clients Bbox.