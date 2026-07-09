En effet, ces modifications sont loin d'être les seules qui ont été mal accueillies. Les utilisateurs n'ont pas beaucoup apprécié le nouveau système de cartes de révision particulièrement sévère qui a été intégré aux cours : frustrés d’avoir été recalés en fournissant des réponses pourtant correctes à l'oral, certains ont été tentés de résilier leur abonnement. Quant au nouveau système d’énergie qui limite un peu plus le nombre de leçons accessibles sur la plateforme, il est, lui aussi, bien loin d'avoir fait consensus.