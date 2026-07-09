Duolingo a récemment revu plusieurs de ses cours, mais ses efforts ont déclenché une vague de plaintes inattendue.
Décidément, les temps sont durs pour Duolingo : après avoir, l’an passé, créé la polémique en remplaçant ses salariés par l’IA, la marque spécialisée dans l’apprentissage de langues a dû rétropédaler à toute vitesse.
Face à la concurrence de Google Traduction, elle a tenté de se différencier en lançant des cours d’échecs en septembre 2025 et en améliorant, en avril dernier, les enseignements qui ont fait son succès. Mais ce dernier changement a, semble-t-il, beaucoup perturbé ses utilisateurs…
Des améliorations de cursus sèment la zizanie sur Duolingo
Au printemps dernier, la société Duolingo a modifié neuf de ses cours majeurs, dont les cursus de français, espagnol, allemand et japonais. L’objectif ? Permettre aux apprenants de viser un niveau B2 à l’échelle européenne. Une ambition louable qui s'est malheureusement retournée contre elle.
Il semblerait, en effet, que la mise à jour n’ait pas été très respectueuse des avancées des utilisateurs : certains se sont retrouvés perdus dans leurs parcours avec des notions ramenées à un niveau beaucoup trop simple, tandis que d’autres ont dû faire face à des notions qu’ils n’avaient jamais croisées… mais qui étaient pourtant notées comme acquises. Hélas, ce n’est pas le seul obstacle auquel se sont retrouvés confrontés les apprenants.
Une refonte des cursus qui passe mal
En effet, ces modifications sont loin d'être les seules qui ont été mal accueillies. Les utilisateurs n'ont pas beaucoup apprécié le nouveau système de cartes de révision particulièrement sévère qui a été intégré aux cours : frustrés d’avoir été recalés en fournissant des réponses pourtant correctes à l'oral, certains ont été tentés de résilier leur abonnement. Quant au nouveau système d’énergie qui limite un peu plus le nombre de leçons accessibles sur la plateforme, il est, lui aussi, bien loin d'avoir fait consensus.
Le résultat ne s’est pas fait attendre : les plaintes s’accumulent depuis des jours et des jours sur les fils de discussion de Reddit. Pour l’instant, la marque au hibou vert semble faire la sourde oreille, mais si elle ne veut pas voir ses rangs s’amincir considérablement, il lui faudra bien trouver des solutions.
En attendant que les choses s’améliorent, les apprenants vont devoir prendre leur mal en patience ou trouver une autre application d'apprentissage de langues.