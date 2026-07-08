Comme tous les ans, Airbus publie une étude prospective, dévoilée ce mercredi 8 juillet pour sa version 2026, utilisée par les compagnies aériennes et les analystes du secteur pour anticiper leurs besoins en appareils. Dans son édition 2026-2045, Airbus explique que les villes moyennes vont tirer vers le haut la croissance du trafic aérien, et ouvrir la voie à des liaisons inédites comme Dublin-Nashville ou Taipei-Phoenix, tandis que la classe moyenne mondiale et l'Asie-Pacifique redessineront la carte du ciel. Une dynamique confirmée par un carnet de commandes record de 9 000 appareils.