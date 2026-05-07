L'avionneur européen Airbus a annoncé, mercredi soir, une commande record de 150 appareils A220-300, passée par la compagnie malaisienne AirAsia. L'avion passe le cap des 1 000 commandes fermes.
C'est depuis Mirabel, au Québec, qu'AirAsia a officialisé mercredi auprès d'Airbus une commande XXL en présence du Premier ministre canadien Mark Carney et de la Première ministre du Québec Christine Fréchette. La compagnie malaisienne entre dans la famille des clients A220 par la grande porte, avec un carnet de 150 appareils, devenant au passage client de lancement d'une cabine inédite à 160 sièges. L'avionneur européen célèbre l'un de ses plus beaux contrats commerciaux, estimé à plusieurs milliards d'euros.
Une commande A220 qui entre dans les livres de records d'Airbus
La cérémonie de signature s'est tenue dans les installations Airbus de Mirabel, en présence de Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d'AirAsia Group, et de Lars Wagner, PDG Avions Commerciaux d'Airbus. Les industriels et politiques étaient réunis autour de la même table pour une annonce qui ne passe pas inaperçue dans le secteur de l'aviation.
Avec 150 A220-300 commandés d'un seul coup, Airbus enregistre sa plus grand commande pour cet appareil. Et ce n'est pas tout, puisque ce contrat propulse le programme A220 au-delà du cap des 1 000 commandes fermes, un seuil symbolique qui confirme l'appétit mondial pour ce moyen-courrielr de nouvelle génération.
AirAsia, jusqu'ici absente du catalogue clients A220, ne rate pas son entrée, c'est le moins qu'on puisse dire. La compagnie, qui est à ranger parmi les transporteurs low-cost, décroche également le statut de client de lancement pour une configuration cabine entièrement nouvelle. On parle ici de 160 sièges, soit dix de plus que précédemment. Pour l'anecdote, cet ajout est rendu possible par l'installation d'une issue de secours supplémentaire au-dessus de chaque aile.
Pourquoi l'A220-300 colle parfaitement à la stratégie low-cost d'AirAsia
Avec les A220-300 d'Airbus, AirAsia compte assurer les dessertes régionales à travers l'ASEAN (qui regroupe onze pays d'Asie du Sud-Est) et vers l'Asie centrale. Les appareils plus gros seront ainsi libérés pour les longues distances, une répartition assez logique qui devrait permettre au groupe d'optimiser son réseau sans se cannibaliser.
En tout cas, ce n'est pas un avion de remplacement anodin qu'AirAsia vient de choisir. Car avec une portée de 6 700 km, une capacité allant jusqu'à 160 passagers, une consommation de carburant parmi les plus faibles et une cabine parmi les plus larges de sa catégorie, l'A220-300 coche toutes les cases du parfait moyen-courrier moderne. À la fin du mois de mars, on comptait déjà 501 exemplaires livrés à 25 compagnies différentes dans le monde, parmi lesquelles Air France, Swiss, Delta Air Lines, Air Canada ou encore Qantas.
L'appareil peut déjà fonctionner avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF), et Airbus vise même les 100 % d'ici 2030. Tony Fernandes, lui, voit encore plus loin : « L'A220 nous ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles liaisons, et nous rapproche de notre objectif : devenir la première véritable compagnie aérienne à bas coût au monde à disposer d'un réseau complet. » L'A220 existe aussi en déclinaison A220-100, avec une capacité plus faible en passagers, de l'ordre de 100 à 135 sièges.