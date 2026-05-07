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L’A220 est mon avion court courrier préféré. Il y a une réelle différence de confort entre un A320neo et l’A220: des hublots bien plus grands, une cabine plus moderne et surtout une énorme différence d’insonorisation! C’est bluffant la différence de bruit pendant un vol en A220 versus les avions concurrent.

Je ne comprend pas pourquoi il n’y a pas plus de compagnies qui en achete et qui prefère rester fidèle au classique A320/737… (j’avais lu une histoire de problème de fiabilité de moteurs qui touchait les A220 mais bon… Je suppose que c’est corrigé…)