MattS32

Froz1x: Froz1x: IL y a un truc qui m’interroge : pourquoi parle-t-on du CO2 comme l’ennemi a abattre, alors que c’est un gaz naturel, contrairement aux métaux lourds, au méthane… Et ces derniers tuent.

Les gaz à effet de serre (on parle souvent de CO2 seulement, par raccourci et parce que c’est celui qui sert de référence pour calculer le PRG des autres gaz, mais la lutte se fait contre tous les GES, ce qui inclus le méthane, mais aussi par exemple les gaz des climatisations, dont certains ont été interdits) posent une menace existentielle sur l’ensemble de l’humanité. Et ils tuent aussi. En Europe, le dérèglement climatique tue probablement déjà plus que la pollution au plomb (par exemple, pour la canicule de fin juin dernier, on estime que les 2/3 des morts qu’elle a provoquées sont liées au dérèglement climatique), et au niveau mondial on estime qu’il cause déjà plus de dix millions de morts par an (estimation de l’ONU/GIEC)…

Les métaux lourds, ce sont plutôt des pollutions locales. Et on lutte aussi contre, et ce depuis plusieurs décennies (par exemple, le passage aux carburants sans plomb, l’interdiction des piles au cadmium, la directive RoHS…).

Et les métaux lourds sont tout aussi naturels que le CO2 Dans les deux cas, ce qui pose problème, c’est le fait que ça se retrouve à des endroits inhabituels et/ou en quantités inhabituelles sous l’effet de l’activité humaine.