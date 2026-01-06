La compagnie taïwanaise Starlux Airlines est heureuse ce mardi, puisqu'elle vient de recevoir son premier Airbus A350-1000. Elle rejoint le club fermé des onze opérateurs mondiaux de ce géant des airs. Une livrée spectaculaire accompagne l'événement.
Direction Taïwan pour ce géant d'Airbus. Starlux Airlines, une compagnie relativement jeune (créée en 2018) a pris livraison ce mardi 6 janvier à Toulouse de son premier A350-1000, le plus costaud de la famille A350. Premier d'une série de 18 exemplaires commandés, l'appareil vient étoffer une flotte qui compte déjà dix A350-900 sur les routes transatlantiques et transpacifiques. Et pour célébrer l'arrivée de ce nouveau bijou technologique, la compagnie a sorti le grand jeu avec une décoration inédite.
La flotte déjà 100% Airbus de Starlux accueille son plus grand appareil
Ce nouveau venu ne passe pas inaperçu sur les tarmacs. Pour son premier A350-1000, Starlux a opté pour une livrée à l'identité visuelle audacieuse. Le fuselage arbore un motif inspiré de la fibre de carbone. Un clin d'œil bien pensé aux matériaux composites légers qui constituent réellement la structure de l'appareil et participent à ses performances énergétiques.
Le marquage « 1000 » s'affiche en grand format, il est impossible à manquer. C'est un choix ici assumé, pour un modèle qui représente aujourd'hui le plus grand appareil de la gamme Airbus en production active. Pour la compagnie aérienne Starlux, c'est l'occasion de hisser les couleurs de son nouveau vaisseau amiral, symbole de sa montée en puissance sur le marché aérien asiatique.
D'ailleurs, le transporteur s'appuie sur une flotte exclusivement Airbus, avec des A321neo, A330-900 et A350-900. Cette uniformité simplifie à la fois la logistique et l'entraînement des pilotes. Sans compter les dix cargos A350F en commande qui muscleront le volet fret de la compagnie.
L'Airbus A350-1000 promet 25% d'économie de carburant et d'émissions
L'Airbus A350 (entre 390 et 480 passagers selon sa configuration) a, il faut le dire, de quoi séduire. Au niveau de ses promesses techniques, Airbus annonce des économies substantielles, avec un quart de carburant en moins, des coûts opérationnels réduits d'autant, et surtout une baisse de 25% des rejets de CO₂ face aux avions comparables de l'ancienne génération. Une performance qui s'explique par l'association d'une aérodynamique affinée et de moteurs dernière génération particulièrement efficaces.
Le confort passagers a été particulièrement soigné. L'A350-1000 propose des sièges plus larges que la moyenne, une cabine spacieuse avec de la hauteur sous plafond, et un système d'éclairage modulable. Des éléments qui comptent vraiment lors des trajets long-courriers de dix, douze ou quatorze heures.
L'empreinte environnementale est évidemment scrutée de près. L'A350 accepte déjà un mélange contenant jusqu'à 50% de carburant aviation durable, avec l'objectif d'atteindre les 100% d'ici 2030. Le SAF, comme on l'appelle, est aux yeux d'Airbus la solution la plus prometteuse pour réduire l'empreinte carbone de l'aérien. Le succès commercial parle de lui-même, puisque fin novembre 2025, l'appareil totalisait près de 1 500 commandes auprès de 66 clients à travers le monde.