L'Airbus A350 (entre 390 et 480 passagers selon sa configuration) a, il faut le dire, de quoi séduire. Au niveau de ses promesses techniques, Airbus annonce des économies substantielles, avec un quart de carburant en moins, des coûts opérationnels réduits d'autant, et surtout une baisse de 25% des rejets de CO₂ face aux avions comparables de l'ancienne génération. Une performance qui s'explique par l'association d'une aérodynamique affinée et de moteurs dernière génération particulièrement efficaces.