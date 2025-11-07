Airbus et Qantas ont dévoilé vendredi les premières images de l'A350-1000, cet avion ultra-longue portée assemblé à Toulouse qui pourra relier l'Europe à l'Australie sans escale, une première mondiale.
C'est dans les ateliers d'Airbus, à Toulouse, que le premier A350-1000 ULR destiné au Project Sunrise de la compagnie Qantas est presque entièrement assemblé. Le fuselage, les ailes, le train d'atterrissage et l'empennage sont désormais réunis. Et cet avion est ô combien important, puisqu'il bousculera les standards du voyage intercontinental, en reliant la côte est australienne aux grandes capitales occidentales d'une traite, en grignotant jusqu'à quatre heures sur les itinéraires actuels. Voilà qui mérite bien quelques explications.
Un avion Airbus optimisé pour relier l'Australie à Londres d'une traite
L'appareil qui prend forme non loin de la Ville rose sort de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Cet A350-1000 embarque un réservoir additionnel de 20 000 litres et des systèmes poussés à l'extrême qui lui permettront de tenir 22 heures d'affilée dans les airs. De quoi relier directement la côte est australienne à Londres, Paris ou New-York sans toucher terre entre deux continents. Lorsqu'on rejoint l'Australie depuis l'Europe, il est courant que votre vol fasse une halte au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, au Vietnam ou à Singapour. Ce ne sera plus nécessaire avec cet appareil.
L'avion mis au point par la compagnie australienne Qantas et l'Européen Airbus migrera bientôt vers un nouveau hangar pour recevoir ses moteurs et son arsenal d'instruments de test en vol. Les premiers essais débuteront courant 2026, avec une phase d'évaluation intensive. Ce baptême aérien précédera de quelques mois à peine la mise en service commerciale, attendue pour le premier semestre 2027. Dans moins de deux ans, donc !
Le nom « Project Sunrise » donné à l'initiative rend hommage aux mythiques vols « Double Sunrise » opérés par Qantas durant la Seconde Guerre mondiale. Ces liaisons permettaient d'observer deux levers de soleil en un seul voyage. Un clin d'œil plutôt sympa.
Seulement 238 sièges au lieu de 300 pour privilégier l'espace et le confort
À bord, chaque détail aidera à mener un combat contre le redoutable et redouté jetlag. Qantas explique avoir mobilisé des scientifiques du sommeil, le designer industriel australien David Caon et une équipe pluridisciplinaire du Charles Perkins Centre de l'université de Sydney. Un éclairage personnalisé et un service de repas minutieusement orchestré seront proposés dans l'avion pour préserver l'équilibre circadien des passagers.
La configuration est faite de manière à ce que les voyageurs puissent avoir plus d'espace à bord. Cet A350-1000 ne compte que 238 sièges, contre plus de 300 habituellement sur ce type d'appareil. Entre les classes Premium Economy et Economy, une zone bien-être inédite proposera des poignées d'étirement, des exercices guidés sur écran, une station d'hydratation et une large sélection de rafraîchissements pour se revigorer en vol.
« Ces vols révolutionneront l'expérience du voyage ultra-long-courrier, en s'appuyant sur une conception scientifique pour minimiser le décalage horaire et maximiser le bien-être à bord », promet Vanessa Hudson, la directrice générale de Qantas. Les douze premiers premiers appareils commandés à Airbus seront livrés en fin d'année prochaine.