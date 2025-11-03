L'autre particularité, pour le coup assez troublante, concerne le cockpit, qui n'a pas de pare-brise. Le pilote commande l'appareil en regardant un écran 4K qui diffuse les images des caméras externes montées sur le fuselage. Pourquoi se priver de fenêtre, vous demandez-vous ? Parce qu'une vitre inclinée classique aurait perturbé l'écoulement de l'air et généré des ondes de choc supplémentaires, ruinant les efforts pour réduire le bruit. Le moteur aussi a été repositionné : il est installé sur le dos de l'avion plutôt que sous le ventre comme sur un avion classique. Cette astuce permet de projeter le bruit du réacteur vers le ciel plutôt que vers le sol.