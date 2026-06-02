L'Airbus A350-1000ULR dédié au Project Sunrise de Qantas a réussi son premier vol d'essai à Toulouse. L'appareil ultra-long-courrier prépare la future liaison sans escale historique entre l'Europe et l'Australie, prévue pour 2027.
On peut avoir aujourd'hui une pensée émue pour les voyageurs qui vont ou rêvent d'aller en Australie depuis la France, et qui sont fatigués des escales interminables à Singapour ou dans les Émirats. Pour eux, le bout du tunnel est proche. Ce mardi 2 juin 2026, le fleuron d'Airbus, l'A350-1000 ULR, a officiellement pris son envol pour débuter sa campagne de certification, annonce l'avionneur européen. Le géant des airs, assemblé à Toulouse, est conçu pour voler 22 heures d'affilée. Il devrait être définitivement opérationnel en 2027, avec Qantas comme premier client bénéficiaire.
Un vol inaugural réussi pour le roi de l'autonomie d'Airbus
Sous les yeux des ingénieurs toulousains, l'appareil immatriculé MSN 707 a quitté le tarmac pour un premier test grandeur nature. Mené par un équipage d’essais spécialisé, ce vol inaugural a duré précisément 3 heures et 43 minutes, propulsant le mastodonte à un peu plus de 41 000 pieds d’altitude. Une première étape symbolique parfaitement maîtrisée.
Pour tenir 22 heures d'affilée dans les airs et relier directement Sydney à Londres, Airbus a dû ruser. Le constructeur a intégré un réservoir central arrière supplémentaire dans la structure. Cette architecture de carburant inédite lui offre 1 000 milles nautiques d'autonomie de plus qu'un modèle standard. De quoi abattre les dernières frontières planétaires.
Ce vol marque en tout cas le coup d'envoi d'une campagne intensive de deux mois. Au-delà du carburant, Airbus va certifier des technologies de pointe. Les équipes de l'avionneur vont passer au crible le système de ventilation et un dispositif de refroidissement des cuisines plus léger, indispensable pour préserver la fraîcheur lors de ces trajets interminables.
Une cabine anti-jetlag pour le futur vol sans escale vers l'Australie
Le calendrier, lui, se précise pour les passagers commerciaux. Si ce premier prototype sera reconfiguré plus tard, le deuxième appareil sur les rangs montre déjà le bout de son nez. Il s'apprête à sortir de peinture pour une livraison confirmée en avril 2027 à la compagnie australienne Qantas, qui mise gros avec son Project Sunrise.
À bord, l'expérience s'annonce unique pour combattre le jetlag. L’aménagement intérieur a été en effet pensé avec des experts du sommeil pour atténuer l'impact du décalage horaire. En limitant la capacité à seulement 238 passagers, l’avion offre un volume d'espace bien supérieur aux standards habituels. Une zone « bien-être » novatrice permettra même aux voyageurs en classe économique de s’étirer et de se désaltérer pour briser la monotonie du vol.
En s'offrant douze Airbus A350-1000 ULR, Qantas va faire gagner jusqu'à quatre heures par trajet à ses avion, à son équipage et à ses clients, en éliminant les escales traditionnelles. Relier Paris ou Londres à l'Australie d'une seule traite deviendra courant. Avec des commandes de plusieurs compagnies pour son fleuron (Starlux Airlines, Philippine Airlines etc.), le futur du voyage aérien d'Airbus s'écrit maintenant.