On peut avoir aujourd'hui une pensée émue pour les voyageurs qui vont ou rêvent d'aller en Australie depuis la France, et qui sont fatigués des escales interminables à Singapour ou dans les Émirats. Pour eux, le bout du tunnel est proche. Ce mardi 2 juin 2026, le fleuron d'Airbus, l'A350-1000 ULR, a officiellement pris son envol pour débuter sa campagne de certification, annonce l'avionneur européen. Le géant des airs, assemblé à Toulouse, est conçu pour voler 22 heures d'affilée. Il devrait être définitivement opérationnel en 2027, avec Qantas comme premier client bénéficiaire.