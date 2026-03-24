Le Kestrel a aussi été pensé pour durer. Sa conception volontairement épurée (moins de pièces, moins de complexité) réduit les besoins en maintenance au fil des années. Et quand le siège arrive en fin de vie, il est recyclable à environ 98%, même si cette statistique nous laisse un poil perplexe. Cerise sur le gâteau, il a été entièrement développé et certifié dans le centre d'essais de Mirus au Royaume-Uni, ce qui évite d'expédier les sièges aux quatre coins du monde pour les homologuer, en soi déjà une économie de temps, d'argent et de carbone.