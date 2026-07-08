Côté applications, l'app Updater a été refondue avec Material 3 Expressive, une refonte de design que LineageOS 23.2 avait déjà entamée. Elle affiche désormais le niveau du bulletin de sécurité Android (ASB) inclus dans chaque mise à jour avant son installation, et les paquets OTA A/B sont streamés par défaut (moins d'espace requis, installation plus rapide). Le développement de LineageOS 24, basé sur Android 17, est officiellement lancé, sans qu'une date de sortie soit communiquée.

La barrière d'entrée n'a jamais vraiment été l'interface

Depuis 2016, LineageOS occupe une position singulière dans l'écosystème Android alternatif : moins radical que GrapheneOS (qui se limite aux Pixel et cible un public soucieux de sécurité maximale, sans compromis), moins grand public que /e/OS (le fork dégooglisé de Gaël Duval, préinstallé sur les Fairphone et les téléphones Murena). LineageOS se situe entre les deux, avec une compatibilité étendue à plus d'une centaine d'appareils Samsung, Motorola, Sony et Xiaomi, et une communauté francophone active sur les forums XDA et LinuxFr.

L'argument de cette mise à jour tombe à point dans un marché du reconditionné en expansion constante. En 2025, selon le baromètre Recommerce-Kantar portant sur 13 pays européens, plus d'un smartphone sur cinq utilisé en France était d'occasion (22 %, contre seulement 7 % en 2018). Ces appareils sont souvent abandonnés par leurs fabricants bien avant leur fin de vie utile. C'est le cas d'usage central de LineageOS : prolonger la durée de vie d'un téléphone, effacer les surcouches constructeur et retrouver un Android sans tracking Google, avec des correctifs de sécurité à jour.

Depuis Android 16, Google a cessé de publier les binaires de pilotes et l'arborescence matérielle des Pixel dans l'AOSP, compliquant sensiblement le travail des ROM tierces sur ses propres appareils. Nolen Johnson avait qualifié ce choix de « pénible » pour les équipes de maintenance. Le flash navigateur abaissera peut-être la barrière d'entrée pour les curieux. L'obstacle de fond pour LineageOS, cependant, n'a jamais vraiment été l'interface d'installation.