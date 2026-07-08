Vous conduisez une moto ? Bonne nouvelle, un mode de navigation spécialement pensé pour les deux roues vient de débarquer sur Android Auto mais aussi CarPlay.
Android Auto sur les motos, une prise en charge restée au point mort
Il était déjà possible depuis plusieurs années de connecter son smartphone au tableau de bord de sa moto : des véhicules comme les Harley-Davidson avaient sauté le pas dès 2021. Mais dans les faits, l’expérience restait pensée en priorité pour les voitures, ce qui était bien dommage.
Google se contentait en effet de proposer le strict minimum : pas d’informations sur les dénivelés, pas d’alertes météo adaptées à une conduite à l’air libre, pas de suggestion d’itinéraires pour les amateurs de virages… La porte était donc grande ouverte pour les développeurs tiers. Et c’est précisément pour cela que la firme Sygic s’est décidée à agir.
Une expérience moto enfin optimisée sur Android Auto et CarPlay
Fondée en 2004, Sygic a été la première société à proposer une navigation GPS pour iPhone. Dans un communiqué de presse paru hier, elle a annoncé une évolution de son app : « Les motards peuvent désormais accéder à un mode Moto dédié via Apple CarPlay et Android Auto. La mise à jour 26.4 permet aux motards d'utiliser la navigation spécifique aux deux-roues de Sygic directement sur les écrans intégrés des motos compatibles, pour une expérience de conduite plus sûre, plus pratique et plus immersive. »
- Interface simple pour une navigation GPS
- Mode piéton
- Utilisation de la caméra du smartphone pour les alertes de vitesse maximale
Au lieu de se contenter d’adapter l’interface voiture à l’écran d’une moto, Sygic a repensé totalement l’apparence de son application mobile pour créer un mode Moto à part entière. Parmi les fonctions proposées, on trouve notamment des alertes visuelles clignotantes pour les accidents, dangers ou changements météo, des suggestions d'itinéraires sinueux ou panoramiques, la localisation des stations-service proches, les données d’altitude et le profil du terrain ainsi que la météo à l’arrivée.
Cette initiative, qui devrait beaucoup plaire aux motards, pourrait bien inspirer Google et pousser le géant de la Tech à s’intéresser un peu plus à ces utilisateurs négligés depuis bien trop longtemps.