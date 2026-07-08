Fondée en 2004, Sygic a été la première société à proposer une navigation GPS pour iPhone. Dans un communiqué de presse paru hier, elle a annoncé une évolution de son app : « Les motards peuvent désormais accéder à un mode Moto dédié via Apple CarPlay et Android Auto. La mise à jour 26.4 permet aux motards d'utiliser la navigation spécifique aux deux-roues de Sygic directement sur les écrans intégrés des motos compatibles, pour une expérience de conduite plus sûre, plus pratique et plus immersive. »