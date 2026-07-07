La nouveauté s’appelle Reconstruction du cloud, ou Cloud rebuild en anglais. Elle prend place dans l’environnement de récupération WinRE, accessible lorsque le système ne démarre plus ou depuis les options avancées de dépannage. Une fois lancée, l’option télécharge depuis Windows Update l’image Windows cible, mais aussi les pilotes nécessaires à l’appareil.

Il s’agit donc d’aller plus loin qu’une simple réinitialisation locale. Microsoft veut permettre de repartir sur une installation propre et fonctionnelle, sans clé USB de secours ni image personnalisée préparée à l’avance. L’opération suppose tout de même que WinRE soit fonctionnel, que le PC puisse se connecter à Internet depuis cet environnement, et que les pilotes nécessaires soient disponibles via Windows Update.

D’un point de vue pratico-pratique, avant de lancer l’opération, Windows doit afficher la version, l’édition et la langue qui seront installées, ainsi qu’un avertissement lié à la perte de données. La reconstruction du cloud reformate ensuite le disque système et supprime les fichiers locaux, les comptes, les applications et les réglages. Les fichiers déjà stockés dans OneDrive ne sont pas concernés.