Microsoft teste une nouvelle option de récupération pour Windows 11. Baptisée Cloud rebuild, elle permet de réinstaller le système depuis Windows Update, pilotes compris, même quand le PC refuse de démarrer.
Microsoft continue de préparer les prochaines évolutions de Windows 11 dans ses canaux Insider expérimentaux. La dernière build 26H2 (26300.8772) introduit une nouveauté plus utile qu’elle n’en a l’air : une option de récupération capable de remettre un PC sur pied sans support USB, sans image locale, et sans dépendre de l’installation déjà présente sur la machine. De quoi simplifier les réinstallations d’urgence, notamment quand Windows est trop endommagé pour démarrer correctement.
Une réinstallation complète depuis l’environnement de récupération
La nouveauté s’appelle Reconstruction du cloud, ou Cloud rebuild en anglais. Elle prend place dans l’environnement de récupération WinRE, accessible lorsque le système ne démarre plus ou depuis les options avancées de dépannage. Une fois lancée, l’option télécharge depuis Windows Update l’image Windows cible, mais aussi les pilotes nécessaires à l’appareil.
Il s’agit donc d’aller plus loin qu’une simple réinitialisation locale. Microsoft veut permettre de repartir sur une installation propre et fonctionnelle, sans clé USB de secours ni image personnalisée préparée à l’avance. L’opération suppose tout de même que WinRE soit fonctionnel, que le PC puisse se connecter à Internet depuis cet environnement, et que les pilotes nécessaires soient disponibles via Windows Update.
D’un point de vue pratico-pratique, avant de lancer l’opération, Windows doit afficher la version, l’édition et la langue qui seront installées, ainsi qu’un avertissement lié à la perte de données. La reconstruction du cloud reformate ensuite le disque système et supprime les fichiers locaux, les comptes, les applications et les réglages. Les fichiers déjà stockés dans OneDrive ne sont pas concernés.
Une fonction encore en test
La reconstruction du cloud n’est pas encore prête pour le grand public. Dans sa version actuelle, l’option reste limitée aux builds expérimentales de Windows 11. Vous pouvez la tester manuellement via Paramètres > Système > Récupération > Démarrage avancé > Redémarrer maintenant > Dépannage > Reconstruction du cloud. Microsoft prévoit aussi un déclenchement à distance depuis des outils de gestion de parc comme Intune, mais pas avant une prochaine version.
Pour rappel, cette même build 26300.8772 doit aussi activer par défaut la sauvegarde des paramètres Windows en entreprise. Les administrateurs garderont la main sur les règles appliquées, mais Microsoft veut en faire une base de récupération plus systématique pour retrouver rapidement les réglages utilisateur et la liste des applications du Microsoft Store après réinitialisation de la machine ou migration vers un nouveau PC. À noter toutefois que ce comportement automatique ne sera pas déployé tel quel dans les régions soumises au Digital Markets Act.
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