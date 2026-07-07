Avec Windows 11 26H2, Microsoft veut activer par défaut la sauvegarde des réglages et des applications Microsoft Store sur certains PC d’entreprise. En France, le Digital Markets Act devrait toutefois limiter cette automatisation.

Avec Windows 11 26H2, Microsoft veut sauvegarder les réglages des PC d’entreprise par défaut. © Microsoft
Avec Windows 11 26H2, Microsoft veut sauvegarder les réglages des PC d’entreprise par défaut. © Microsoft
Windows 11 26H2 ne se résumera pas aux nouveautés visibles du menu Démarrer ou de la recherche. Microsoft confirme aussi une évolution plus administrative : son outil Windows Backup for Organizations change de nom et devient Windows settings backup and restore. Avec cette mise à jour, la sauvegarde des réglages ne sera plus forcément une option à activer. Sur les machines professionnelles éligibles, elle fera partie de l’expérience Windows par défaut, sauf choix contraire de l’organisation… ou restriction liée au Digital Markets Act.

Une sauvegarde des réglages activée sans étape supplémentaire

Dans le détail, Windows 11 pourra automatiquement conserver une liste récupérable de paramètres, de préférences utilisateur et d’applications Microsoft Store. L’idée n’est donc pas de copier l’intégralité du PC, ni de sauvegarder tous les fichiers personnels, mais bien de faciliter la reprise d’un environnement de travail après un remplacement de machine, une réinitialisation ou une migration.

Ce nouveau réglage concernera les équipements sous Windows 11 26H2 ou version ultérieure, associés à Microsoft Entra ID ou intégrés à un environnement hybride entre Active Directory et Entra ID, à condition que la stratégie de sauvegarde soit laissée sur « Not Configured ». En clair, si l’entreprise n’a pas déjà forcé l’activation ou la désactivation de la fonction, Windows l’activera sans lui demander leur avis.

En France, l’activation automatique restera limitée

Le changement est déjà en test dans les builds Insider expérimentales de Windows 11 26H2. Mais DMA oblige, cette activation automatique ne devrait pas s’appliquer en France ni dans le reste de l’Union européenne. Microsoft écarte aussi certains environnements cloud souverains ou restreints, ainsi que les zones jugées sensibles en matière de confidentialité.

Les entreprises françaises qui veulent utiliser la sauvegarde devront donc a priori continuer à l’activer explicitement, via Intune, GPO ou MDM. La restauration, elle, reste de toute façon désactivée par défaut et doit être configurée séparément par les administrateurs.

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