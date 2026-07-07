Dans le détail, Windows 11 pourra automatiquement conserver une liste récupérable de paramètres, de préférences utilisateur et d’applications Microsoft Store. L’idée n’est donc pas de copier l’intégralité du PC, ni de sauvegarder tous les fichiers personnels, mais bien de faciliter la reprise d’un environnement de travail après un remplacement de machine, une réinitialisation ou une migration.

Ce nouveau réglage concernera les équipements sous Windows 11 26H2 ou version ultérieure, associés à Microsoft Entra ID ou intégrés à un environnement hybride entre Active Directory et Entra ID, à condition que la stratégie de sauvegarde soit laissée sur « Not Configured ». En clair, si l’entreprise n’a pas déjà forcé l’activation ou la désactivation de la fonction, Windows l’activera sans lui demander leur avis.