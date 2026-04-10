Pas de panne généralisée ni de fichiers supprimés dans la bataille, mais un outil de récupération dans les choux pour les PC professionnels. Redmond est au courant, et propose déjà une rustine pour les machines affectées.
La trêve aura été de courte durée. Alors que Microsoft ne signalait plus aucun bug actif sur les versions encore suivies de Windows 11, l’éditeur vient déjà de confirmer un nouveau problème touchant cette fois les environnements professionnels. En cause, deux hotpatchs déployés ces dernières semaines sur Windows 11 Enterprise LTSC 2024, susceptibles d’empêcher la fonction « Réinitialiser ce PC » d’aller au bout de la procédure. Microsoft a depuis officiellement documenté le bug et propose une mesure de contournement pour les administrateurs concernés.
Un échec de réinitialisation sans perte de données
Dans le détail, le souci résulte très exactement des mises à jour KB5077212 et KB5079420, respectivement publiées en février et en mars derniers. Diffusées sur les éditions 24H2 et 25H2 de Windows 11, elles perturbent la procédure de réinitialisation au moment même où l’utilisateur ou l’utilisatrice choisit de conserver ses fichiers personnels ou, au contraire, d’effacer intégralement la machine. Au lieu d’aller au bout de l’opération, Windows bascule sur un écran noir, puis redémarre finalement sur le bureau. Un message indique alors que la remise à zéro n’a pas pu être effectuée et qu’aucune modification n’a été appliquée.
L’incident a au moins le mérite de ne pas aggraver la situation. Microsoft précise en effet que la tentative échoue avant toute transformation effective du système, si bien que les données ne sont pas supprimées et que la session reprend normalement après le redémarrage.
Un périmètre réduit, et déjà une parade pour les administrateurs
Le périmètre touché reste en réalité assez étroit. Microsoft réserve ce bug aux appareils professionnels gérés par Windows Autopatch, sur lesquels le hotpatch est activé et les mises à jour mensuelles de sécurité installées sans redémarrage. Il ne s’agit donc ni d’un souci généralisé à l’ensemble de Windows 11, ni d’un incident susceptible de déborder sur les machines du grand public.
Pour les équipes IT concernées, l’éditeur recommande d’installer KB5079471, la mise à jour de récupération publiée en mars pour les versions 24H2 et 25H2. Microsoft la présente comme le correctif à appliquer pour rétablir le bon fonctionnement de la réinitialisation, une seule installation suffisant sur les appareils touchés. L’entreprise indique par ailleurs travailler sur une vraie solution, preuve que l’affaire, sans être massive, touche malgré tout une fonction suffisamment sensible pour nécessiter une réponse complète.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Le hotpatch est un mécanisme qui permet d’appliquer certains correctifs de sécurité directement en mémoire, sans nécessiter de redémarrage immédiat du système. L’objectif est de réduire les interruptions, notamment sur des postes ou serveurs utilisés en continu en entreprise. À la différence d’une mise à jour mensuelle “classique”, ces correctifs ne remplacent pas forcément l’ensemble des composants au repos sur le disque, ce qui impose des contraintes de compatibilité plus strictes. Quand un composant impliqué dans une opération sensible (comme une réinitialisation) attend une version “sur disque” cohérente, un décalage entre états peut provoquer des échecs.À quoi sert la fonction Windows « Réinitialiser ce PC », et quelles sont ses dépendances techniques clés ?
« Réinitialiser ce PC » remet Windows dans un état propre, soit en conservant les fichiers personnels, soit en effaçant l’ensemble pour repartir de zéro. La procédure s’appuie sur l’environnement de récupération (Windows RE) et sur des images/composants système permettant de reconstruire l’installation. Elle modifie des éléments bas niveau (services, pilotes, configuration système), ce qui demande une chaîne de fichiers et de versions parfaitement alignée. Si la séquence est interrompue ou si certaines briques ne répondent pas comme attendu, Windows peut annuler l’opération et revenir à l’état initial. Dans ce cas, l’absence de changements appliqués indique généralement que l’échec survient avant la phase destructive.Qu’est-ce que Windows Autopatch, et pourquoi le bug concerne surtout des PC d’entreprise gérés ?
Windows Autopatch est un service de Microsoft destiné aux organisations, qui automatise le déploiement des mises à jour (qualité, sécurité, fonctionnalités) via une gestion centralisée. Il s’appuie sur des politiques de mise à jour et des anneaux de déploiement pour contrôler le rythme et limiter les risques à grande échelle. Dans un contexte Autopatch, activer le hotpatch et enchaîner des correctifs sans redémarrage peut créer des scénarios très spécifiques, rares sur des PC grand public. Le périmètre est donc surtout celui de parcs gérés, où la configuration de mise à jour “sans reboot” est volontaire et standardisée. C’est typiquement dans ces environnements que des interactions entre correctifs, versions et workflows de récupération peuvent émerger.