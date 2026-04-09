Si le tableau de bord de santé de Windows 11 affiche soudainement un vide presque suspect, ce n’est pas parce que Redmond a enfin mis au point un système d’exploitation miraculeusement immunisé contre les ratés. Non, l’explication est plus terre à terre. Les derniers incidents encore mentionnés sur les pages de suivi ont été classés comme résolus ces dernières semaines, ce qui a logiquement vidé la liste des problèmes actifs.

Les pages de Windows 11 24H2 et 25H2 conservent d’ailleurs les stigmates de plusieurs bugs tout juste corrigés, parmi lesquels le souci d’authentification au compte Microsoft après les mises à jour de mars 2026, un problème d’installation via WUSA depuis un partage réseau ou encore l’incident ayant bloqué de nombreux PC Samsung.