Le tableau de bord officiel de Windows 11 n’affiche plus le moindre incident actif sur les versions encore suivies par Microsoft. Une petite rareté qui raconte sans doute un peu moins que ce qu’elle laisse entendre.
Ça pour une surprise, c’en est une. Alors qu’on pourrait parfois (souvent) résumer l’actualité de Windows 11 à ses bugs plus qu’à ses nouveautés, Microsoft vient de prendre tout le monde à revers. Sur son site officiel de suivi, l’entreprise n’affiche en ce moment aucun problème connu actif pour les versions 23H2, 24H2, 25H2 et 26H1 de son système d’exploitation. Si, si, on vous assure.
Les derniers bugs officiels viennent tout juste de quitter la liste
Si le tableau de bord de santé de Windows 11 affiche soudainement un vide presque suspect, ce n’est pas parce que Redmond a enfin mis au point un système d’exploitation miraculeusement immunisé contre les ratés. Non, l’explication est plus terre à terre. Les derniers incidents encore mentionnés sur les pages de suivi ont été classés comme résolus ces dernières semaines, ce qui a logiquement vidé la liste des problèmes actifs.
Les pages de Windows 11 24H2 et 25H2 conservent d’ailleurs les stigmates de plusieurs bugs tout juste corrigés, parmi lesquels le souci d’authentification au compte Microsoft après les mises à jour de mars 2026, un problème d’installation via WUSA depuis un partage réseau ou encore l’incident ayant bloqué de nombreux PC Samsung.
Le tableau de bord est vide, pas forcément les ennuis du quotidien
Pour autant, la page de suivi de Microsoft ne reflète pas l’intégralité de ce que vivent les utilisatrices et utilisateurs sur le terrain, et c’est là toute la nuance. Elle recense les incidents reconnus, documentés et jugés suffisamment répandus pour faire l’objet d’un suivi officiel. En dehors de ce cadre, persistent inexorablement tous les bugs plus discrets, plus localisés, moins bien identifiés.
Bref, ce grand ménage ressemble surtout à une photo prise à un instant T. Une photo flatteuse, certes, mais pas forcément représentative de l’état réel de Windows 11 au quotidien. Et elle pourrait ne pas rester d’actualité très longtemps. Microsoft a déjà commencé à baliser la suite, avec plusieurs améliorations annoncées pour les prochains mois, concernant notamment la personnalisation de la barre des tâches, l’empreinte mémoire du système et le fonctionnement de Windows Update.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces