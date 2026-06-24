Dans le détail, Point-in-time restore repose sur des points de restauration générés automatiquement toutes les 24 heures par Windows. Ces instantanés, stockés localement sur le PC, s’appuient sur le service Volume Shadow Copy Service pour conserver une image récente de l’état du système. En cas de problème, Windows peut alors revenir à cette version antérieure sans passer par une réinitialisation complète.

La fonction vise ainsi les incidents récents, ceux qui surviennent après une mise à jour, l’installation d’une application ou une modification de paramètres. Elle reprend l’idée de la Restauration du système, historiquement centrée sur les fichiers système, les pilotes et une partie des réglages, mais l’étend à un état plus complet du PC, applications et fichiers personnels inclus.

D’après Microsoft, l’opération doit aussi être plus rapide qu’une restauration classique et ne pas exiger de connaissances techniques particulières. En préversion, elle se lance toutefois depuis l’environnement de récupération Windows, ce qui suppose de passer par les options de démarrage avancées ou d’y être renvoyé après plusieurs échecs de démarrage.