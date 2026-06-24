Microsoft commence à déployer une nouvelle fonction de restauration rapide sur Windows 11. Avec Point-in-time restore, Redmond veut permettre aux PC de revenir à un état récent après une mise à jour vhaotique, une application instable ou un mauvais réglage.
Quand Windows 11 se met à dérailler après une mise à jour, le choix se résume trop souvent à bricoler dans les paramètres, désinstaller le dernier correctif à l’aveugle ou finir par envisager une réinitialisation. Microsoft travaille donc sur une option moins radicale, déjà annoncée fin 2025 dans le cadre de sa stratégie de résilience pour Windows, et désormais en cours de déploiement sur Windows 11 24H2 et 25H2 via la mise à jour optionnelle KB5095093. Baptisée Point-in-time restore, elle permet de restaurer le système, les applications, les paramètres et les fichiers personnels vers un état récent, sans passer par une longue séquence de dépannage.
Une issue de secours automatique intégrée au système
Dans le détail, Point-in-time restore repose sur des points de restauration générés automatiquement toutes les 24 heures par Windows. Ces instantanés, stockés localement sur le PC, s’appuient sur le service Volume Shadow Copy Service pour conserver une image récente de l’état du système. En cas de problème, Windows peut alors revenir à cette version antérieure sans passer par une réinitialisation complète.
La fonction vise ainsi les incidents récents, ceux qui surviennent après une mise à jour, l’installation d’une application ou une modification de paramètres. Elle reprend l’idée de la Restauration du système, historiquement centrée sur les fichiers système, les pilotes et une partie des réglages, mais l’étend à un état plus complet du PC, applications et fichiers personnels inclus.
D’après Microsoft, l’opération doit aussi être plus rapide qu’une restauration classique et ne pas exiger de connaissances techniques particulières. En préversion, elle se lance toutefois depuis l’environnement de récupération Windows, ce qui suppose de passer par les options de démarrage avancées ou d’y être renvoyé après plusieurs échecs de démarrage.
Un filet de sécurité de 72 heures, pas une vraie sauvegarde
Point-in-time restore reste toutefois très encadré. Contrairement aux sauvegardes traditionnelles, les points de restauration sont conservés au maximum 72 heures, puis supprimés automatiquement, en commençant par les plus anciens. Ils peuvent aussi disparaître avant ce délai si l’espace réservé par VSS atteint sa limite, si le stockage libre tombe à 20 Go ou moins, ou si Windows signale une pression trop forte sur l’espace disque. La restauration couvre donc une fenêtre courte, pensée pour annuler un changement récent, pas pour récupérer un fichier perdu plusieurs jours plus tôt.
Par ailleurs, si les instantanés sont générés toutes les 24 heures sur les PC grand public, les éditions entreprise disposent d’un peu plus de latitude. Les administrateurs et administratrices peuvent opter pour des intervalles plus courts, de 4, 6, 12 ou 16 heures, et choisir une durée de conservation de 4, 6, 12, 16, 24 ou 72 heures.
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