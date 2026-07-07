Ce n’est pas rien : seize chercheurs d’Anthropic viennent de cartographier, pour la première fois, une structure interne à Claude qui ressemble fonctionnellement à ce que les neuroscientifiques appellent l’espace de travail global, cette zone du cerveau humain où les pensées deviennent conscientes et disponibles pour le raisonnement délibéré. La structure n’a pas été conçue, elle a émergé pendant l’entraînement du modèle. Ce détail change tout à la façon dont on doit lire ces résultats : pas comme la preuve d’une conscience artificielle, mais comme un signal fort sur la façon dont des systèmes complexes, biologiques ou computationnels, finissent par s’organiser de manière convergente. Ce que ça dit de Claude est fascinant. Ce que certains en concluent l’est beaucoup moins. Dans tous les cas, accrochez-vous bien, c’est un poil complexe.