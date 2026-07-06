Pour rappel, le bug touchait principalement des machines provisionnées, notamment dans des environnements professionnels ou des postes préparés à l’avance. En cause, des conflits liés à l’enregistrement de certains composants XAML utilisés par l’interface moderne de Windows 11. Quand ces paquets étaient mal enregistrés après une mise à jour, l’OS pouvait perdre pied sur ses éléments les plus visibles : menu Démarrer inaccessible, Paramètres instables, barre des tâches absente, Explorateur en échec.

Microsoft avait déjà publié des méthodes de contournement , notamment via PowerShell, pour réenregistrer manuellement les paquets concernés. Le vrai correctif est cette fois disponible dans les mises à jour Windows 11 publiées le 23 juin dernier. L’entreprise précise que le déploiement est progressif, avec une disponibilité plus large attendue dans la mise à jour mensuelle suivante, soit le Patch Tuesday de juillet.

Ce patch arrive avec une salve plus large d’améliorations et de correctifs attendus sur Windows 11, parmi lesquels figure la résolution d’un autre bug lié à Capability Access Manager, capable de faire gonfler un fichier système jusqu’à occuper des dizaines, voire des centaines de Go sur le disque.