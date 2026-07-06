Microsoft a enfin déployé une solution pour un bug de Windows 11 capable de casser les principaux éléments de l’interface, du menu Démarrer à l’Explorateur de fichiers… près d’un an après son apparition.
Il y a des patchs qui arrivent vite, et d’autres qui, comme celui-ci, prennent leur temps. Microsoft a (enfin !) confirmé avoir corrigé le bug qui perturbait une partie des composants centraux de Windows 11 depuis l’été 2025. Le problème, reconnu à l’automne dernier, pouvait empêcher le menu Démarrer, la recherche, les Paramètres, la barre des tâches ou encore l’Explorateur de fichiers de fonctionner correctement sur certaines machines.
Un patch pour remettre l’interface de Windows 11 d’aplomb
Pour rappel, le bug touchait principalement des machines provisionnées, notamment dans des environnements professionnels ou des postes préparés à l’avance. En cause, des conflits liés à l’enregistrement de certains composants XAML utilisés par l’interface moderne de Windows 11. Quand ces paquets étaient mal enregistrés après une mise à jour, l’OS pouvait perdre pied sur ses éléments les plus visibles : menu Démarrer inaccessible, Paramètres instables, barre des tâches absente, Explorateur en échec.
Ce patch arrive avec une salve plus large d’améliorations et de correctifs attendus sur Windows 11, parmi lesquels figure la résolution d’un autre bug lié à Capability Access Manager, capable de faire gonfler un fichier système jusqu’à occuper des dizaines, voire des centaines de Go sur le disque.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces