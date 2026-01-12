Pour contourner ce bug particulièrement envahissant dans certains environnements d'entreprise, Redmond recommandait de réenregistrer manuellement plusieurs composants XAML via PowerShell à l’aide de trois commandes⁣ Add-AppxPackage , censées remettre d’aplomb les composants essentiels de l’interface, aussi bien sur les PC classiques que dans les environnements non persistants, très touchés par le phénomène.

Sauf que la documentation fournie par Microsoft comportait elle-même une approximation. Les chemins vers les manifestes AppX étaient encadrés par des guillemets simples, une syntaxe généralement sans conséquence avec un chemin statique, mais qui peut poser problème selon le contexte d’exécution, notamment lorsqu’elle est reprise dans un script d’ouverture de session ou intégrée à une remédiation déployée à grande échelle.

Début janvier, Microsoft a discrètement corrigé son article de support en remplaçant ces guillemets simples par des guillemets doubles. Une modification mineure en apparence, mais qui en dit long sur la fiabilité de la solution d’appoint proposée jusque-là. Dans les faits, la commande pouvait fonctionner sur certaines machines, et se montrer plus capricieuse sur d’autres selon l’environnement et la façon dont elle était exécutée.

Bref, situation assez cocasse pour Windows 11. Une interface cassée par une mise à jour, réparée par une procédure de secours officielle… qui nécessitait à son tour un correctif. En attendant (encore et toujours) un vrai patch capable de stabiliser durablement le Shell sur les éditions 24H2 et 25H2, les administrateurs devront donc s’assurer d’utiliser la version corrigée de la commande. Cette fois, avec les bons guillemets.