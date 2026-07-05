Sa frontière personnelle reste néanmoins à l'intérieur du cockpit. En moto, la caméra embarquée montre tout, comme le pilote qui actionne l'embrayage, plie les genoux, ou déplace son buste dans le virage. En Formule 1, rien de tout ça n'est visible. Le pilote disparaît derrière un habitacle fermé, et il ne reste plus que sa voix à la radio pour deviner ce qu'il vit. Dean Locke voudrait que le pilote soit davantage visible pour les téléspectateurs, pour « mieux comprendre ce que fait le pilote » mais installer une caméra supplémentaire dans le cockpit serait compliqué avec la conception des F1 des années 2020. « Avant, on installait une caméra dans le plancher de la voiture, rappelle Dean. Mais maintenant, c'est extrêmement difficile car à l'intérieur, c'est très lisse et très sombre. Du coup, ce serait vraiment compliqué à installer ». En attendant, peut-être, de résoudre ce problème, ses drones à haute et basse vitesse, positionnés en piste comme dans la voie des stands, avec les caméras traditionnelles et la cable cam le long des stands, tentent tant bien que mal de suivre des monoplaces qui, elles, roulent jusqu'à 350 km/h, la preuve que même la technologie la plus avancée peine encore à couvrir un sport aussi rapide.