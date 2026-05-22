La F1 retrouve l'un de ses rendez-vous les plus appréciés du calendrier. Ce week-end, le paddock s'installe sur l'île Notre-Dame sur le Saint Laurent, à Montréal, pour un Grand Prix du Canada qui possède un tracé toujours aussi rapide, des murs très proches de la piste et une météo souvent imprévisible en cette période de l'année.

Le contexte sportif ajoute encore du relief à cette manche. À seulement 19 ans, Andrea Kimi Antonelli arrive au Canada en leader du championnat, porté par trois victoires consécutives et 20 points d'avance sur son coéquipier George Russell. Le pilote Mercedes peut désormais viser un quatrième succès de rang sur une piste où la moindre approximation se paie au prix fort, en particulier à la sortie du dernier virage, face au célèbre Mur des Champions (longtemps orné de l’inscription Bienvenue au Québec).

Ce Grand Prix sera aussi un bon révélateur de la nouvelle ère technique ouverte cette année. Monoplaces plus légères, aérodynamique active, puissance électrique renforcée, carburants durables... La discipline n'a plus le même visage en 2026. Et le circuit Gilles Villeneuve, avec ses longues lignes droites et ses gros freinages, devrait permettre de confirmer les forces et les faiblesses de cette nouvelle génération de F1.