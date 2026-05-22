La Formule 1 fait étape à Montréal ce week-end pour le Grand Prix du Canada 2026. Entre la domination de Kimi Antonelli (Mercedes), les nouvelles monoplaces issues du règlement 2026 et le retour sur le spectaculaire circuit Gilles Villeneuve, le week-end s'annonce chaud.
La F1 retrouve l'un de ses rendez-vous les plus appréciés du calendrier. Ce week-end, le paddock s'installe sur l'île Notre-Dame sur le Saint Laurent, à Montréal, pour un Grand Prix du Canada qui possède un tracé toujours aussi rapide, des murs très proches de la piste et une météo souvent imprévisible en cette période de l'année.
Le contexte sportif ajoute encore du relief à cette manche. À seulement 19 ans, Andrea Kimi Antonelli arrive au Canada en leader du championnat, porté par trois victoires consécutives et 20 points d'avance sur son coéquipier George Russell. Le pilote Mercedes peut désormais viser un quatrième succès de rang sur une piste où la moindre approximation se paie au prix fort, en particulier à la sortie du dernier virage, face au célèbre Mur des Champions (longtemps orné de l’inscription Bienvenue au Québec).
Ce Grand Prix sera aussi un bon révélateur de la nouvelle ère technique ouverte cette année. Monoplaces plus légères, aérodynamique active, puissance électrique renforcée, carburants durables... La discipline n'a plus le même visage en 2026. Et le circuit Gilles Villeneuve, avec ses longues lignes droites et ses gros freinages, devrait permettre de confirmer les forces et les faiblesses de cette nouvelle génération de F1.
Sur quelle chaîne regarder le Grand Prix du Canada F1 en direct ?
En France, le Grand Prix du Canada 2026 sera diffusé sur les chaînes du groupe Canal+, diffuseur officiel de la Formule 1. Il débutera ce vendredi sur Canal+ Sport à 18h30 avec les essais libres, puis les qualifications sprint en soirée à 22h30 (toujours sur la même chaîne). Demain, place à la course sprint (18h, Canal+ Sport) et aux qualifications de la course principale (22h, Canal+ Sport), avant le Grand Prix dimanche. Le départ est prévu à 22h00 en France sur Canal+, soit 16h à Montréal.
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Comme souvent avec les courses disputées en Amérique du Nord, le décalage horaire modifie les habitudes des téléspectateurs français. Les séances les plus importantes auront lieu en fin de journée ou en soirée.
Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui chercheraient un bon plan, Canal+ propose son offre RAT+ réservée aux moins de 26 ans (à partir de 19,99 €/mois), qui peut constituer une alternative pour suivre ce week-end de Grand Prix sans souscrire une formule plus large.
Comment regarder le Grand Prix du Canada depuis l'étranger
Vous ne serez pas en France ce week-end ? Le premier réflexe consiste à identifier le diffuseur officiel de la Formule 1 dans le pays où vous vous trouvez. Les droits TV varient selon les territoires, et certaines chaînes ou plateformes sportives disposent de l'exclusivité sur les essais, le sprint, les qualifications ou la course.
Autre possibilité, utiliser l'application liée à votre abonnement habituel, mais seulement si votre formule permet un accès légal depuis votre lieu de séjour. Certains services autorisent la mobilité dans certaines zones, tandis que d'autres appliquent des restrictions géographiques liées aux droits de diffusion.
CyberGhost VPN
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Expérience moins homogène selon les plateformes
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Quant au VPN, il peut être utile pour sécuriser une connexion, notamment sur un réseau Wi-Fi public. En revanche, il ne doit pas servir à contourner les règles des plateformes ou les droits TV locaux. La solution la plus simple reste donc la plus sûre : Canal+ si vous êtes en France, ou le diffuseur officiel du pays depuis lequel vous regardez la course.
Entre l'émergence du phénomène Antonelli, les nouvelles F1 de 2026 et le charme brutal du circuit Gilles Villeneuve, ce Grand Prix du Canada est l'une des rares courses de l'année à ne pas rater. Rendez-vous dimanche soir à 22h00, heure française, pour le départ de la course principale.