Vous oubliez tout le temps quelque chose lors de vos périples au supermarché ? Ouvrez un document en ligne (sur Google Docs, par exemple), partagez-le avec votre famille et rédigez votre liste de courses à plusieurs mains. Vous n’aurez plus qu’à générer un QR Code qui pointe vers cette page (avec un outil comme QRCode Monkey, par exemple, ou, si vous êtes sur Chrome en cliquant sur les trois petits points en haut à droite puis sur « Caster, enregistrer, partager » > « Créer un QR Code ») pour retrouver la liste à jour dès que vous en avez besoin. Malin, n’est-ce pas ?