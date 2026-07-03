Il y a mille et une façons d'utiliser un QR code. Voici nos meilleures astuces pour en tirer le meilleur parti au quotidien.
Inventé en 1994 par l’ingénieur japonais Masashito Hara, le QR code (ou Quick Response code) est loin d’avoir dit son dernier mot : boosté par l’utilisation des smartphones, ce petit carré noir et blanc a été scanné plus de 41 millions de fois en 2025 et il s’en génère aujourd’hui environ huit nouveaux chaque minute dans le monde. Bien qu’on l’utilise principalement pour afficher un lien ou lire le menu d’un restaurant, le QR Code a bien des usages. On vous en partage 5 qui sont très pratiques au quotidien.
1. Partagez rapidement votre Wi-Fi
À chaque fois qu’un proche vous le demande, ça recommence : vous devez épeler lettre par lettre et chiffre par chiffre votre mot de passe Wi-Fi. Bonne nouvelle, ces moments fastidieux sont terminés : rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone Android, cliquez sur « Réseau et Internet » > « Internet » puis faites un appui long sur le nom de votre box dans la section Wi-Fi. Cliquez sur « Partager » et le tour est joué !
2. Créez une liste de courses
Vous oubliez tout le temps quelque chose lors de vos périples au supermarché ? Ouvrez un document en ligne (sur Google Docs, par exemple), partagez-le avec votre famille et rédigez votre liste de courses à plusieurs mains. Vous n’aurez plus qu’à générer un QR Code qui pointe vers cette page (avec un outil comme QRCode Monkey, par exemple, ou, si vous êtes sur Chrome en cliquant sur les trois petits points en haut à droite puis sur « Caster, enregistrer, partager » > « Créer un QR Code ») pour retrouver la liste à jour dès que vous en avez besoin. Malin, n’est-ce pas ?
3. Faites l’inventaire de vos affaires
Vous déménagez ou vous vous lancez dans un grand ménage saisonnier ? Au lieu d’ouvrir tous vos cartons pour savoir ce qu’il y a dedans, pourquoi ne pas lister leur contenu dans une feuille de calcul, générer un QR code, à coller sur chaque carton ? Vous saurez beaucoup plus vite où trouver vos décorations de Noël, et bien d’autres choses.
4. Retrouvez vos notices
Vos tiroirs sont encombrés de notices ? Cherchez ces guides au format PDF sur les sites des fabricants, stockez-les dans un dossier en ligne et générez un QR code pour chaque document. Vous n’aurez plus qu’à coller vos codes sur vos appareils pour aller plus vite en cas de panne.
5. Centralisez vos informations importantes
En cas d’urgence, il faut retrouver rapidement certaines informations. Créez une liste modifiable en ligne de tous vos contacts importants, comme votre famille, vos prestataires ou tout autre élément essentiel. Générez un QR code pointant vers ce document et partagez-le avec vos proches.