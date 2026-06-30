Comme on peut le lire dans la dernière édition du Baromètre du numérique, l’intelligence artificielle générative s’est invitée dans le quotidien de près d’un Français sur deux. Mais derrière les réponses générées par ces assistants, se cache une question qu’on oublie sans doute un peu trop souvent : combien de données personnelles récoltent-ils réellement ? Figurez-vous que Surfshark, qui fournit ses résultats ce mardi 30 juin, a justement passé au crible douze chatbots IA disponibles pour le grand public sur l’App Store, et les écarts révélés entre les géants américains et l’alternative tricolore Mistral AI peuvent être grands, très grands. Mais attention, car il n’y a pas que de mauvais élèves.