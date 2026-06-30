Ford ne tourne pas le dos à l’intelligence artificielle pour autant. Jim Farley, le patron du constructeur, continue de présenter la technologie comme un outil puissant, voire incontournable pour l’avenir du secteur. Finalement, ce rééquilibrage prouve que l’expertise humaine reste essentielle. Et il n’est pas sans rappeler une décision similaire de la fintech Klarna l’année dernière : après avoir tout misé sur l’IA, son P.-D. G est revenu en arrière et a mis en place un programme hybride.