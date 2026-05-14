Il y a parfois pire que de se faire larguer par SMS. Plusieurs salariés ont raconté à notre confrère CNBC leur convocation à une réunion virtuelle de quinze minutes, durant laquelle un membre des ressources humaines a lu un script avant de mettre fin à l'appel et à leur poste.

GM ampute environ 10 % de son département informatique global, soit près de 600 postes sur un total estimé à 6 000 par l'économique Bloomberg. Kevin Kelly, porte-parole du constructeur, parle d'une « transformation » destinée à « mieux positionner l'entreprise pour le futur ». Une personne familière du dossier a indiqué à CNBC que l'IA a pesé dans la décision, sans en constituer le seul motif.

L'action GM a reculé de 4 % à Wall Street le jour de l'annonce, alors même que soixante-dix postes restent ouverts au recrutement, tous orientés vers l'IA, les véhicules autonomes ou la compétition automobile.