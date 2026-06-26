Pour l'autorité italienne, la qualification est sévère, mais assumée. Cette façon de procéder constituerait non seulement une violation du droit de la consommation, mais aussi une pratique commerciale agressive. En réduisant de facto la liberté de choix des abonnés via une option par défaut mal expliquée, Microsoft aurait indûment rogné leur autonomie contractuelle. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Microsoft se retrouve dans cette position, puisque l'Australie avait déjà attaqué le groupe en justice pour des faits similaires en fin d'année dernière.