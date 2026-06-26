Les données de juin 2026 révèlent en tout cas bien des choses. Le CNES explique que les satellites ont mesuré une anomalie positive du niveau de la mer d'environ +20 centimètres le long des côtes d'Équateur et du Pérou par rapport à la moyenne de référence. Ce n'est pas anodin : le niveau de la mer à l'équateur est particulièrement sensible aux rafales de vents d'ouest, lesquelles génèrent des ondes océaniques à l'échelle planétaire. Ces ondes transmettent les anomalies thermiques à travers tout le bassin Pacifique en quelques mois, un signal d'alarme précoce précieux pour les centres de prévision.