C'est la fin d'une ère, l'application AirPort Utility, qui permettait de gérer les bornes AirPort notamment, sera prochainement retirée de l'AppStore sur tous les appareils.
Apple a annoncé dans les notes de version de ses systèmes d'exploitation en cours de développement que l'application AirPort Utility sera prochainement supprimée de l'App Store. L'information figure dans les notes de publication des deuxièmes bêtas développeurs d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, diffusées le 22 juin 2026.
Ce qui est prévu exactement
Concernant iOS et iPadOS 27, Apple indique qu'AirPort Utility ne sera plus disponible au téléchargement sur l'App Store. Les utilisateurs qui avaient déjà installé l'application pourront toutefois la re-télécharger, mais l'entreprise précise que son bon fonctionnement ne sera plus garanti sous iOS 27 et versions ultérieures.
Du côté de macOS 27 Golden Gate, l'application ne sera plus incluse dans les nouvelles installations propres du système. En revanche, si un utilisateur effectue une mise à jour depuis une version où AirPort Utility était déjà présent, l'application restera sur la machine. Là encore, Apple ne garantit pas son fonctionnement à partir de macOS 27.
Apple n'a pas communiqué de date précise pour le retrait définitif de l'application. La société indique simplement que cette suppression interviendra prochainement et qu'une date sera vraisemblablement confirmée en temps voulu.
Apple fait le ménage dans les produits abandonnés
Cette annonce intervient quelques jours après des informations selon lesquelles macOS 27 abandonnerait la prise en charge des protocoles de partage de fichiers utilisés par la Time Capsule, un appareil qu'Apple a cessé de commercialiser il y a plusieurs années. Cette incompatibilité empêche désormais la Time Capsule de servir de destination de sauvegarde pour Time Machine.
Un ingénieur de Microsoft a depuis publié une solution de contournement permettant de rétablir cette compatibilité, même si Apple s'apprête parallèlement à mettre fin à l'application qui permettait de configurer ces équipements réseau.
AirPort Utility était l'outil de configuration des bornes Wi-Fi AirPort et des Time Capsules d'Apple. Toutefois, la gamme de produits a été arrêtée en 2018 par la marque. Son retrait de l'App Store marque une étape supplémentaire dans l'abandon définitif de cet écosystème réseau.