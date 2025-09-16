Apple a mis à jour sa documentation en ligne afin de préciser les nouvelles conditions d’accès à iCloud. Désormais, il faudra disposer au minimum d’iOS 11 sur mobile ou de macOS High Sierra sur ordinateur pour continuer à utiliser les services de sauvegarde et de synchronisation. Cela inclut des fonctionnalités majeures comme iCloud Drive, iCloud Photos, iMessage ou encore le trousseau de mots de passe. Les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour se retrouvent automatiquement exclus du service.

Cette décision n’est pas anodine, car elle concerne des modèles toujours en circulation. L’iPhone 5 et l’iPhone 5C, par exemple, sont limités à iOS 10 et ne pourront donc plus bénéficier d’iCloud. Du côté des tablettes, l’iPad de 4e génération subira le même sort. Ces terminaux, très anciens, sont encore utilisés dans certains foyers, par exemple par des personnes âgées ou des enfants qui ont récupéré le vieil iPhone de leurs parents, et perdent ainsi une fonctionnalité centrale dans l’écosystème Apple.

Sur Mac, la situation apparaît moins problématique puisque les machines compatibles avec macOS Sierra peuvent toutes évoluer vers macOS High Sierra. Les utilisateurs ont donc la possibilité de conserver iCloud à condition d’effectuer cette mise à jour. Néanmoins, cela reste une contrainte supplémentaire pour ceux qui privilégiaient une version plus ancienne par choix ou par souci de stabilité.