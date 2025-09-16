Apple met fin au support d’iCloud pour les appareils fonctionnant sous iOS 10 et macOS Sierra. Les utilisateurs concernés devront passer à une version plus récente pour continuer à profiter des services en ligne.
À chaque nouvelle génération de systèmes, Apple revoit la compatibilité de ses services. L’arrivée d’iOS 26 et de macOS Tahoe marque un nouveau tournant, avec l’abandon du support iCloud pour des versions plus anciennes. Une décision qui impacte directement les possesseurs d’appareils qui ne peuvent plus évoluer vers des OS récents. Apple souhaite maintenir son écosystème centré sur des environnements à jour et sécurisés, mais si vous utilisez iCloud sur ces vieux appareils, il est bientôt temps de renouveler votre smartphone ou votre Mac pour continuer à profiter de vos services en ligne.
iOS 10 est désormais incompatible avec iCloud
Apple a mis à jour sa documentation en ligne afin de préciser les nouvelles conditions d’accès à iCloud. Désormais, il faudra disposer au minimum d’iOS 11 sur mobile ou de macOS High Sierra sur ordinateur pour continuer à utiliser les services de sauvegarde et de synchronisation. Cela inclut des fonctionnalités majeures comme iCloud Drive, iCloud Photos, iMessage ou encore le trousseau de mots de passe. Les appareils qui ne peuvent pas être mis à jour se retrouvent automatiquement exclus du service.
Cette décision n’est pas anodine, car elle concerne des modèles toujours en circulation. L’iPhone 5 et l’iPhone 5C, par exemple, sont limités à iOS 10 et ne pourront donc plus bénéficier d’iCloud. Du côté des tablettes, l’iPad de 4e génération subira le même sort. Ces terminaux, très anciens, sont encore utilisés dans certains foyers, par exemple par des personnes âgées ou des enfants qui ont récupéré le vieil iPhone de leurs parents, et perdent ainsi une fonctionnalité centrale dans l’écosystème Apple.
Sur Mac, la situation apparaît moins problématique puisque les machines compatibles avec macOS Sierra peuvent toutes évoluer vers macOS High Sierra. Les utilisateurs ont donc la possibilité de conserver iCloud à condition d’effectuer cette mise à jour. Néanmoins, cela reste une contrainte supplémentaire pour ceux qui privilégiaient une version plus ancienne par choix ou par souci de stabilité.
Une décision habituelle pour garantir la sécurité du service
Apple n’en est pas à son premier ajustement en matière de compatibilité iCloud. En décembre 2024, l’entreprise avait déjà mis fin à la prise en charge d’iOS 8, sauf pour les utilisateurs qui avaient migré vers iOS 9. Cette logique se répète aujourd’hui avec un seuil relevé d’une version, ce qui correspond à la politique habituelle de la marque.
L’objectif d'Apple est double : pousser les utilisateurs vers des appareils plus récents et garantir un niveau de sécurité constant sur l’ensemble de son écosystème. iCloud est au cœur de nombreux services sensibles, qu’il s’agisse de la gestion des données personnelles (mots de passes, informations bancaires…), des messages privés ou encore des photos et vidéos de l'utilisateur. En se concentrant sur des versions plus modernes, Apple limite les failles potentielles.
Cette stratégie s’inscrit également dans la présentation des nouveaux systèmes iOS 26 et macOS Tahoe, qui renforcent l’intégration d’Apple Intelligence et de nouvelles fonctionnalités. Pour le constructeur américain, il est logique de mettre en avant ses plateformes les plus récentes et de réduire progressivement le support pour les anciennes générations.
Si vous êtes concernés par cette mauvaise nouvelle et souhaitez conserver votre compte iCloud, il est grand temps de changer d'iPhone pour un modèle qui sera compatible durant plusieurs années.